Roberto Perfumo: "tuvimos la suerte de ganar todo con el equipo de José"

Roberto Alfredo Perfumo, el protagonista de esta columna, fue uno de los mejores defensores centrales en la historia del fútbol argentino. De hecho, así quedó certificado tras una encuesta realizada hace varios años por la revista "El Gráfico", en la que fue seleccionado como el más destacado en su puesto.

Como futbolista profesional debutó en Racing Club, entidad en la que integró el recordado "equipo de José", que con la dirección técnica de Juan José Pizzuti obtuvo la Copa Intercontinental en 1967 frente al Celtic de Glasgow en una apasionante definición en el estadio "Centenario" de Montevideo.

Luego de vestir los colores de la "Academia" hasta 1971 fue traspasado al fútbol brasileño, donde también logró destacarse en el Cruzeiro de Belo Horizonte, donde festejó cuatro títulos, antes de su partida, en la temporada 1974.

Regresó en 1975 a nuestro país, contratado por River Plate y ese mismo año fue bicampeón, en el Metropolitano y en el Nacional, cortando el "millonario" una sequía de nada menos que 18 años sin coronarse en el fútbol argentino.

Además jugó en dos oportunidades la Copa del Mundo, en Inglaterra 1966 (fue convocado por su brillante rendimiento en el equipo de Racing Club que venía de conquistar el título de Primera División) y en Alemania 1974 (en su último año como futbolista del Cruzeiro).

Roberto, además, fue director técnico en equipos de cuatro países (Sarmiento, Racing y Gimnasia de La Plata, en Argentina); Sud América (en Uruguay); Olimpia (en Paraguay) e Independiente Santa Fe (en Colombia).

En la última etapa de su vida, que se apagó el 10 de marzo de 2016 en Buenos Aires (había nacido el 3 de octubre de 1942 en Sarandí), se desempeñó como comentarista deportivo.

LA ENTREVISTA

Monseñor Jorge Alcides Casaretto, obispo de la Diócesis de Rafaela entre 1977 y 1983, tenía una estrecha relación con Roberto. Y fue, precisamente, el que propició el encuentro con Perfumo, que se desarrolló en el Obispado.

El ex futbolista participó de diferentes actividades durante su permanencia en esta ciudad. Asistió a un almuerzo en uno de los salones del Club 9 de Julio; visitó las instalaciones del Club Atlético; ofreció una charla en la sede de la Liga Rafaelina; y hasta jugó un partido de fútbol en una de las canchas del campo de deportes del Colegio San José.

En un paréntesis, durante la tarde de esa jornada desbordante de compromisos, el "Mariscal" me recibió, en un mano a mano imperdible, para conversar, de fútbol, por supuesto.

Estos son algunos de los conceptos que rescatamos de aquella entrevista.

- ¿Qué referencias tenías de Rafaela?

- Las que me había comentado Jorge, con quien tengo una gran amistad; él me hablaba siempre de una ciudad ordenada, con muchas industrias pujantes y clubes que realizan un gran trabajo en lo deportivo y en lo social.

- ¿Cuál es tu opinión tras haberla recorrido?

- En realidad, me impresionó muy bien, pero no tuve oportunidad de visitar más que dos o tres lugares, donde me atendieron de manera excelente; me encontré con personas maravillosas y pude comprobar el gran trabajo de los clubes y la Liga Rafaelina.

- ¿Hablamos de tu trayectoria?

- Sería muy largo, pero sí te puedo decir que tuve muchas satisfacciones, quizás más de las que pude haber imaginado cuando me inicié en el fútbol; jugué en solamente tres clubes, pero de cada uno de ellos tengo grandes recuerdos.

- ¿Racing fue lo mejor que te pudo haber ocurrido?

- Puede ser, no solamente porque me marcó en mis inicios como futbolista y por los títulos que logramos; tuvimos la suerte de ganar todo con el equipo de José, como lo identificaron todas las hinchadas del fútbol argentino.

- Haber sido el primer club argentino en ganar la Copa Intercontinental fue un privilegio enorme.

- Sin duda, veníamos de ser campeones en el Torneo de Primera División de la AFA en 1966 y jugamos ese torneo, en el que definimos el título con un gran rival, el Celtic de Glasgow, en un tercer partido, disputado en Montevideo.

- ¿Qué virtudes rescatás de ese plantel?

- Muchísimas, en primer lugar era un grupo muy unido y con un gran técnico, como Pizzuti (Juan José), que pudo trabajar siempre con tranquilidad, en una buena medida por la política de los dirigentes; en lo deportivo, éramos muy solidarios, teníamos personalidad y jugadores que tenían bien claro lo que debían hacer en una cancha; era una mezcla equilibrada de experiencia y juventud.

- ¿Fue el mejor equipo que integraste?

- Es difícil precisarlo a la distancia; fue uno de los mejores, por todo lo que te comenté, pero también jugué en otros muy buenos equipos, como Cruzeiro y River, con los que tuve la suerte de ganar campeonatos.

- ¿La mejor selección que integraste?

- La del Mundial de Inglaterra, en 1966, creo que podríamos haber luchado por el campeonato, pero las cosas no se dieron contra el local y nos quedamos sin esa posibilidad; todos hablan del arbitraje, que nos perjudicó claramente y es verdad en parte; de cualquier manera, pudimos haber ganado ese partido; el plantel que llevó Argentina fue muy competitivo, había jugadores de gran talento y de enorme personalidad.

- Tras la ausencia de México 1970, llegó la revancha en Alemania 1974.

- Sí, era lo que todos esperábamos, después de una de las mayores frustraciones en la historia de nuestro fútbol por habernos quedado afuera de un Mundial; la fase de grupos la pudimos superar, pero nos condicionó la derrota en el debut contra Polonia, porque en los cuartos de final tuvimos que medirnos frente a Holanda, para mí, uno de los mejores seleccionados a todos los tiempos.

-¿Fue en ese Mundial cuando terminó de explotar la "Naranja Mecánica"?

- Ellos ya venían jugando en un excelente nivel, pero en Alemania lo hicieron en gran forma y lo padecimos; no tengo dudas que fue el mejor seleccionado que enfrenté en toda mi trayectoria; jugaban a un ritmo impresionante y sus desmarques permanentes eran imposible de controlar; además, tenían unos futbolistas excepcionales, liderados por un virtuoso, como Johan Cruyff.

- ¿Qué consejos le darías a un chico que se inicia en el fútbol?

- En primer lugar, que lo acepte como un juego, entre los tantos que se pueden llevar a cabo; después, que cuando son pequeños, que no se dejen influenciar por quienes pretenden verlos como futuros héroes deportivos; que trabajen siempre con dedicación y sacrificio; aunque el talento natural puede tener alguna influencia, de ninguna manera le garantizará el éxito final. Para conseguirlo no es suficiente, porque se requieren otras cualidades.