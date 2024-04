Libertad goleó a 9 de Julio en el Giuliani

Los Cañoneros fueron vencedores 3-0 con los goles de Franco Cesana, Marcos Quiroga y Fernando Maidana, para saltar a la punta de su grupo en el Apertura. El León aún no pudo sumar en cuatro jornadas.

Libertad de Sunchales se impuso este jueves por la noche como visitante a 9 de Julio por 3 a 0 en el comienzo de la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina. El encuentro se disputó en el estadio Agustín Giuliani de Argentino Quilmes, ya que fue resembrado el campo de juego del Germán Soltermam.

Los goles del equipo dirigido por Gustavo Giorgi fueron convertidos por Franco Cesana, a los 30 minutos del primer tiempo y Marcos Quiroga a los 40 de la misma etapa, ampliando las cifras Fernando Maidana a la media hora del complemento. Fue expulsado Agustín Costamagna en el vencedor.

El elenco sunchalense saltó a la punta de la Zona A con 9 puntos a la espera de la final ante Ferro de la Copa Departamento Castellanos, mientras que 9 de Julio está último sin unidades ya que perdió en los cuatro encuentros.

En reserva también ganó Libertad por 3 a 1.

PARTIDOS DEL VIERNES

* Ferro vs Ben Hur (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)

* Atl. María Juana vs. Unión (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

* Florida vs Peñarol (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).