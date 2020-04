Diez frases del "Mariscal" Deportes 08 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"El futbolista es un afortunado porque su tarea consiste en aquello que más humanos vuelve a los hombres: se la pasa jugando".



"La verdad pasa por los futbolistas dotados de técnica, pero adaptados a una táctica".



"La tenacidad es una de las condiciones más importantes del futbolista".



"Para un jugador de fútbol no hay nada mejor que otro jugador de fútbol... siempre que sea de su mismo equipo".



"La defensa te puede hacer invencible, pero la victoria te la da el ataque".



"¿Si pienso las jugadas? A veces sí: pero cuando se pasa a un jugador y sale otro y otro, ya no se puede pensar nada porque la cabeza no da. Entonces las piernas se encargan de seguir haciendo las gambetas".



"Cuando llegué a Racing, la pelota no tenía secretos para mí. Técnicamente lo sabía todo. Yo, a eso lo llevaba. Ahora, al jugador hay que dárselo".



"Ya no existe la bohemia de antes. Hoy el mensaje es más claro: si ganás, servís; si perdés, no".



"Los buenos jugadores se ven cuando su equipo va perdiendo; cuando va ganando hasta el más cagón la rompe".



"El fútbol es el arte del engaño".