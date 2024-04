La importancia de un buen explorador

A pesar que los seleccionadores a nivel mundial tienen el privilegio de elegir entre los mejores jugadores en cada puesto, y que tal decisión pocas veces es rechazada, no siempre los define como los más talentosos. En todo caso, los mejores en ese rubro se suelen destacar por el buen ojo para detectar esos talentos entre aquellos que todavía no dieron el salto de calidad o no llegaron a los ojos de gran público. En definitiva, la diferencia la marcan los que cazan en un territorio inexplorado y no tanto en el zoológico.

Los entrenadores del Seleccionado Mayor, y también de las capas inferiores en el predio de Ezeiza, siguen alertas en el día a día a pesar que el calendario los mande a sus equipos a competir pocas veces en una temporada. Así es el yugo en esa modalidad de seleccionadores, lo cual potencia su creatividad y les exige reflejos en el reclutamiento temprano.

El actual Campeón del Mundo le aportó a la elite europea jugadores que hoy marcan agenda como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros, un resultado de esa estrategia de scouting que distingue a Lionel Scaloni como a ningún otro predecesor en nuestro país, sin quitarle jinetas a José Pekerman, inigualable captador de talentos para las divisiones formativas de AFA.

Nada de dormirse en los laureles, por el contrario, este ciclo lleva 47 debuts desde mediados de 2018 y la lista se puede ampliar en los próximos meses, en nuevas faces de un recambio que sin dudas está en las mejores manos.

En el empate 2-2 entre el Bournemouth y el Manchester United por la fecha 33 de la Premier League, un argentino se convirtió en el defensor más ofensivo de la Primera División de Inglaterra. Es que Marcos Senesi, marcador central, de 26 años, regaló las dos asistencias para el dueño de casa, que significaron el 1-0 y el 2-1 parcial. Así, es el zaguero con más participaciones directas (7) en goles de su equipo en el campeonato -participó de 32 partidos-. Ya había firmado tres conquistas y acumula cuatro asistencias -lo que además lo erigió como líder en el rubro de su equipo, que cuenta con futbolistas de renombre como Justin Kluivert-. Como si fuera poco, es el defensor con más duelos ganados del torneo, con 5.8 de promedio cada 90 minutos.

Para el Gladiador, tal como lo bautizaron en su paso por el Feyenoord, no se trata de una novedad. Con cinco conquistas en apenas dos temporadas ya es el tercer central argentino más anotador de la Premier, detrás de Nicolás Otamendi y Julio Arca (ocho cada uno). En su carrera, que se inició en San Lorenzo, 15 veces infló la red, de las cuales ocho lo hizo en Países Bajos, donde hasta le dedicaron un documental. Todo, sin ejecutar ni tiros libres ni penales.

Apenas un año en la liga más poderos del momento le proporcionó, por ejemplo, que el Bournemouth ensaye jugadas de pelota parada que lo tienen como protagonista. El equipo dirigido por el español Andoni Iraola suele trabajar en bloqueos y cortinas para que Senesi sea uno de los que intente llegar libre al espacio.

No es, claro, un desconocido para el fútbol argentino. Tras irrumpir desde la cantera del Ciclón, el entrerriano oriundo de Concordia pasó por selecciones juveniles y disputó el Mundial Sub 20 de Corea del Sub en 2017 (fue titular en los tres partidos que disputó el equipo y marcó un tanto en la goleada por 5-0 a Guinea). Ya asentado en Europa, resultó tentado por Roberto Mancini para jugar para el combinado de Italia.

En la última citación del Gringo Scaloni, de cara a la gira por Estados Unidos, Senesi volvió a aparecer, con la chance latente de dar pelea por un lugar en la nómina para la Copa América de Estados Unidos, máxime ante la racha de lesiones de un campeón del mundo como Lisandro Martínez. Pero sufrió una ruptura fibrilar en la pierna izquierda que le arrebató la oportunidad (en su lugar fue llamado Nicolás Valentini, de Boca).

No se amilanó. Se recuperó y otra vez hizo ruido desde su rendimiento para sostener la atención del cuerpo técnico de la Selección... Tanto como la tuvo del Manchester City. Es que en el último mercado de pases sonó en Inglaterra como una de las alternativas que evaluó Pep Guardiola. Y, a partir de su nivel, se espera que en el verano europeo nuevamente lo apunten las luces de instituciones más poderosas, pese al agradecimiento que le tiene al Bournemouth y la identificación que logró con esa camiseta.

Ahora bien, ¿de dónde surgió la osadía y la vocación ofensiva siendo la defensa su prioridad? Si bien llegó a San Lorenzo con 12 años y resaltó como zaguero, en sus inicios en Salto Grande de Concordia actuaba como mediocampista central. Su búsqueda en el área rival le reportó 26 goles en las divisiones menores, antes de su salto a la élite.

Y hablando de salto... También jugó al básquet de niño, hasta que tuvo que definirse. Los tiempos cerca de la naranja, según repite en la intimidad, le añadieron capacidad para ganar de alto y timming. Condimentos que lo impulsaron a erigirse como el defensor más ofensivo de la Premier League desde un equipo de los humildes.

Es por ahí, sin dudas donde la reposición de stock será virtuosa, la avidez de las nuevas generaciones por pertenecer a un proceso que arrancó con la Gloria, como no hay registros en la historia de este deporte, se debe capitalizar con seriedad, coherencia y mucha disciplina, esa de la buena, educativa y respetada, allende los cambios y la evolución de la alta competencia y los hombres que la practican.