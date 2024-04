El fútbol de la zona

Este viernes se pone en marcha la quinta y última fecha del torneo Preparación de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos, ambos a las 22.00hs: Argentino de Humberto vs Moreno de Lehmann y Bochófilo Bochazo vs Sportivo Libertad de Estación Clucellas.



El domingo, la gran definición. 11.30hs La Trucha vs La Hidráulica y Defensores de Frontera vs Zenón Pereyra FC; 16.00hs Belgrano de San Antonio vs Sp. Roca, Dep. Susana vs Dep. Bella Italia y Sp. Aureliense vs Juventud Unida de Villa San José.



Las Posiciones. ZONA NORTE: Preparación A: Moreno 9, puntos; Tiro Federal 4; Arg. Humberto 3; Ind. San Cristóbal 2; Ind. Ataliva 2. Preparación B: Sp. Roca 10, puntos; Dep. Susana 7; Juv. Unida Villa San José 7; Belgrano 4; Dep. Bella Italia 3; Sp. Aureliense 2.



ZONA SUR: Preparación A: Bochazo 9, puntos; Libertad EC 5; Sp. Santa Clara 4; San Martín 3; Talleres María Juana 1. Preparación B: Dep. Josefina 6, puntos; La Hidráulica 5; La Trucha 4; Def. de Frontera 2.



SE PONE EN MARCHA EL FEMENINO



El próximo domingo 28 de abril se pondrá en marcha la temporada oficial 2024 del fútbol femenino de Liga Rafaelina con la primera fecha del Apertura, que tendrá lugar en Libertad de Sunchales.



Sub-10: 10hs Cicles Club vs Peñarol, 11hs 9 de Julio vs Atlético de Rafaela; Sub-14: 12.00hs Atlético de Rafaela vs Peñarol, 13.15hs Ben Hur vs Cicles, 14.30hs Libertad de Sunchales vs 9 de Julio.