Se completa la cuarta fecha

Este viernes se jugarán tres encuentros para completar la disputa de la cuarta fecha del torneo "Jorge Cagliero" de primera división masculino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Dos serán en Rafaela y el restante en Sunchales, todos a partir de las 21.30.

En barrio Villa Rosas, Peñarol será anfitrión de Racing de San Cristóbal, donde el equipo rafaelino irá por su primer triunfo; en el "Carlos Colucci" Independiente recibirá a Atlético de Rafaela, con el local tratando de mantener la racha de triunfos y la Crema rehabilitarse del traspié ante Quilmes, y en Sunchales, el local Unión jugará ante los cerveceros, líderes del torneo. Quedará libre 9 de Julio.

Posiciones: Quilmes y Libertad (un partido más) 6 puntos; Atlético, Independiente y Ben Hur (un partido más) 5; Libertad y Racing 4; Unión y 9 de Julio 3; y Peñarol 2.



REGIONAL CAB

Este domingo, el equipo U21 de BenHur disputará el repechaje de la primera fase del Torneo Regional organizado por la Confederación Argentina de Básquet.

La actividad tendrá lugar en el Estadio Coliseo del Sur: a las 11hs Ben Hur vs Regatas de Rosario y 13hs San Lorenzo de Tostado vs Santa Rosa de Santa Fe. Luego 16hs P1 vs P2 y 18hs G1 vs G2.



FEMENINO

Este viernes habrá un partidos por la segunda fecha del torneo Femenino de primera división de la ARB. A las 21.30 Ben Hur será local ante Independiente de Ataliva en el estadio 17 de Junio.

El domingo, a las 20, Racing de San Cristóbal recibirá a San Lorenzo de Tostado.