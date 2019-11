Migliore perdió el invicto Deportes 18 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA) - El ex futbolista devenido boxeador profesional Pablo Migliore perdió su invicto en boxeo cuando su esquina tiró la toalla, al verlo en virtual estado de nocaut. Ex arquero de Huracán, San Lorenzo, Boca y Racing, entre otras instituciones, Migliore iba por su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones pero terminó sufriendo frente a Emilio Ezequiel Zárate en Ramos Mejía.

El ex guardameta cayó en el séptimo round -ante el griterío infernal del público- pero fue salvado por la campana y una cuenta polémica. En su rincón tomaron nota del penoso estado en que se encontraba, incluso tomándose la nuca por golpes de su rival al que le habían descontado un punto.

"Chiquito" Zárate ganó entonces por nocaut técnico y obtuvo el título argentino pesado de la WPC (World Pugilism Commission, entidad que no tiene reconocimiento mundial). En la misma jornada ganó otra pelea "El Avión" Gastón Gauto, exponente del gimnasio del Club Atlético Huracán, otro que persigue el título mundial en su categoría, mini mosca.