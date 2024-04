9 de Julio tendrá el domingo que buscar los tres puntos

Luego de la fecha libre, 9 de Julio intensificó los trabajos pensando en Defensores de Pronunciamiento, rival al que visitará el domingo desde las 15.30 con el arbitraje del sanjuanino Pablo Nuñez. Los asistentes serán Marcelo González y Angel Ayala (también sanjuaninos), mientras que como cuarto árbitro estará Leonardo Billanueva, de Corrientes. El encuentro corresponderá a la sexta fecha de la Zona 3 del Federal A.

El León se veía el domingo a 2 puntos del cuarto lugar, pero el lunes Sportivo Belgrano de San Francisco le ganó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 1 a 0 y ahora la brecha es de 4 puntos con El Linqueño, que con 8 unidades es el último en lograr el cupo para la próxima instancia en fase campeonato.

Por ende, el equipo de Maximiliano Barbero deberá en tierras entrerrianas intentar traerse los tres puntos para seguir en la lucha de la parte superior. Su oponente tiene también 4 puntos, pero en 5 encuentros disputados, ya que perdió 3.



LOS DEMÁS PARTIDOS

El sábado habrá un adelanto: Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Juan Ignacio Nebietti el árbitro).

Luego el domingo se medirán: a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Defensores de Villa Ramallo (Maximiliano Manduca) y El Linqueño vs. Sp. Las Parejas (Luis Martínez). Libre: Douglas Haig.



EL CANDIDATO SIN DT

Luego de la derrota como local ante Independiente de Chivilcoy, se alejó de la dirección técnica de Douglas Haig de Pergamino Maximiliano Antonelli. En forma interina asumió Adrián Aranda, mientras se espera por el nuevo DT. Podría ser José María Bianco.



UNIÓN EN FORMOSA

Por la Zona 4, Unión de Sunchales se presentará el domingo en Formosa ante Sol de América a partir de las 16. Dirigirá Mariano Agli (Oberá).

El sábado se medirán: a las 16 Crucero del Norte vs. Boca Unidos de Corrientes (Gustavo Benites) y 20.30 Sarmiento de Resistencia vs. Sarmiento de La Banda (José Sandoval). Para el domingo, además de Sol de América-Unión, quedó también el clásico salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte (Nelson Bejas).