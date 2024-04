CRAR jugará el sábado frente a Los Caranchos

Este sábado el Círculo Rafaelino de Rugby estará recibiendo a Los Caranchos de Rosario, en uno de los partidos correspondientes a la sexta fecha del torneo de segunda división del Regional del Litoral. El partido principal dará comienzo a las 16 y tendrá el arbitraje de Fabián Prats, mientras que a las 12.30 jugarán en pre-reserva (Leopoldo Torres) y a las 14.15 en reserva (Fernando Lauría).

El equipo rafaelino viene de obtener un importante triunfo en Paraná ante Tilcara y pretende seguir sumando puntos importantes de local para afianzarse en el segundo puesto.

Los demás encuentros serán: Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara de Paraná (Juan Vega); Los Pampas vs. La Salle (Joaquín Díaz); y Provincial vs. Alma Juniors (Agustín Suárez Silva). Libre: Logaritmo.



LAS JUVENILES EN CASA

El sábado también jugarán las divisiones juveniles como local. CRAR recibirá a Tilcara con estos horarios: a las 12 en M15 y M16; 13.30 en M17 y M19.