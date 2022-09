"Tenía unas ganas de entrar terribles"

(Por Darío Gutiérrez). - Todo sigue pasando tan rápido que casi no hay tiempo para disfrutarlo para Pedro Rubiolo, pero por estos días esas pocas horas con su familia y afectos en Rafaela merecieron ser festejadas, después de su estreno vistiendo la camiseta de Los Pumas el sábado pasado en Durban, por la última fecha del Rugby Championship.

Hace tres años, cuando tenía 16, el forward sobresalía en las juveniles del CRAR y el seleccionado de la Unión Santafesina, y recibía su primera convocatoria internacional en un Sudamericano M18 realizado en Paraguay. Después la pandemia frenó lo que hubiese sido, muy probablemente, la posibilidad clara de jugar Mundiales M20 en 2020 y 2021, pero a cambio le dio nada más y nada menos que un roce a nivel profesional con Jaguares en la Superliga Americana.

Mientras tanto, siguió cuando pudo -por sus compromisos nacionales- defendiendo la camiseta de toda la vida, la del CRAR, hasta el 3 de septiembre ante Provincial de Rosario en que jugó su último encuentro, ya que ahora en el país continuará en Duendes. Pero lo mejor, de todo lo bueno que estuvimos reseñando, se dio en estas últimas semanas con la convocatoria para Los Pumas, la primera semana como invitado y luego siendo parte oficial del plantel en Sudáfrica.

Casi rapado por el bautismo internacional dialogó con LA OPINION este miércoles, antes de realizar una de las últimas sesiones de gimnasio en nuestra ciudad, en MAS Actividades Físicas, ya que este jueves viajaba a Rosario para sumarse al laureado club rosarino.

Con una sonrisa permanente por este presente maravilloso en lo deportivo, reconoció que "la verdad que fue todo muy rápido, una locura, estamos digiriéndolo todavía".

En el raconto de sus sensaciones desde el instante en que recibió la convocatoria entre los 23, manifestó que "cuando me dijeron que iba a estar en el banco fue una locura todo, no lo podía creer, y después desde el banco vivimos el partido a mil, con unas ganas de entrar terrible. La verdad que fueron momentos inolvidables, algo que se va a tener siempre presente".

Sobre lo que internamente sentía ante tamaña oportunidad, manifestó que "la verdad que no estuve nervioso, hasta me sorprendió que estuviera de esa manera (sonriendo), y eso sí, tenía muchas ganas de entrar".

En cuanto a lo vivido desde el minuto 60 de partido cuando entró por Guido Petti, expresó que "fueron 20 minutos intensos, encima sobre el final del partido que estábamos ahí para definir, buscando darlo vuelta. El ritmo con que se juega es increíble, la velocidad de la pelota, el contacto es muy físico, estuvo duro".

Luego le consultamos sobre cómo lo recibieron y aconsejaron en esos días de convivencia dentro del plantel, donde recordemos que también estuvo Mayco Vivas, con quien compartió la Superliga Americana con Jaguares este año.

"Desde el primer día que llegué la verdad que el grupo fue increíble, me recibieron muy bien, me trataron muy bien, y para lo que necesitaba todos me ayudaban. Lo mismo el staff también, duda que tenía o lo que sea, fuera de entrenamiento u horario podía mandar un mensaje tranquilo y charlarlo con cualquiera, no había problema".

En esta vorágine de acontecimientos, cuando le recordamos su despedida en CRAR, destacó que "Si, fue una locura eso", y en cuanto a su nueva etapa en Duendes simplemente fue a lo inmediato, "mañana (por hoy) me voy para allá y vamos a ver si estamos para jugar el sábado, si me convocan", en referencia a la participación en el Torneo del Interior que organiza la UAR.

En cuanto a las posibilidades que había tenido desde el exterior, la de Stade Rochelais (La Rochelle) de Francia hace algunas semanas, sintetizó en que "fue una decisión quedarme acá en el país por ahora, pero bien". Y para el cierre coincidió en que el próximo objetivo de este año pasa por "ser convocado para la ventana de noviembre", en que Los Pumas tendrán una travesía por el Reino Unido para enfrentar a Inglaterra (6/11), Gales (12/11) y Escocia (19/11).