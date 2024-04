Atlético de Rafaela buscará en San Juan terminar con la sequía de victorias: hace ocho que no gana

Los números hablan por sí solos de la pésima campaña que viene haciendo Atlético de Rafaela en la temporada 2024 de la Primera Nacional. Tras la derrota ante San Telmo, dolorosa por cómo se terminó dando, la ‘Crema’ quedó al borde del abismo ya que Brown de Adrogué, el último de la zona B, le ganó a Almirante Brown, el penúltimo, y alcanzó los 8 puntos, los mismos que la Fragata. Ambos, tienen uno menos que el conjunto rafaelino, que suma 9 unidades.



En lo que respecta al equipo, el entrenador Ricardo Pancaldo aún no confirmó la formación inicial pero se presume que no tendrá demasiadas modificaciones en relación al 11 titular que viene de caer con el Candombero.



La duda pasaría por la banda izquierda. Una posibilidad sería el ingreso de Juan Galeano, con la idea de tener mayor tenencia del balón y generación de juego, saliendo de la formación Franco Quiróz y pasando a la posición de 3 Jonás Aguirre.



De esta manera, Atlético de Rafaela saltaría a cancha con: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Aguirre o Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Galeano o Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez.



El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de este viernes, por la noche emprenderá viaje rumbo a San Juan donde tiene previsto llevar a cabo un último entrenamiento en la tarde del sábado, previo al juego del domingo a las 16hs en el estadio Hilario Sánchez con el arbitraje de Adrián Franklin.



EL RIVAL



San Martín de San Juan suma una racha similar a la Crema, con siete juegos sin poder sumar de a tres. A diferencia de la urgencia rafaelina en la tabla, los sanjuaninos ocupan el 5° puesto en la zona A fruto de 4 triunfos y 6 empates, en puestos de recudido con 18 unidades, no querrá perderle pisada al líder, Quilmes (23).

Hasta la fecha 9 tuvo como DT a José María Martínez y luego, en la fecha 10, llegó Raúl Antuna. El histórico ex jugador del club se hizo cargo del equipo.

Suma cinco empates al hilo con cuatro 0 a 0 y un 1 a 1. Su goleador es un ex-Atlético de Rafaela, Maximiliano Casa, con 5 tantos; mientras que Federico González, otro exCrema, lo sigue con 3.

El equipo que viene de igualar con Arsenal en Sarandí alistó a Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Julián Marchio y Agustín Sienra; Santiago López García, Nicolás Pelaitay, Sebastián Gónzalez y Tomás Fernández; Maximiliano Casa y Nicolás Franco.