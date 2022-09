CRAR, la "nueva" fábrica Puma

El 24 de septiembre de 2022 será una fecha imborrable para todos en el CRAR, y muy especial para el rugby de toda la provincia de Santa Fe. Los Pumas enfrentaron a los Springboks en el cierre del Rugby Championship y el equipo argentino tuvo en cancha a cinco jugadores Santafesinos. Dos de ellos rafaelinos. Ayer tuvo su debut en el seleccionado mayor Pedro Rubiolo, que con 19 años se transformó en el Puma 886. También jugó Mayco Vivas, quien en las próximas horas se convertirá en jugador del Gloucester de Inglaterra.

El seleccionado Argentino cayó ante Sudáfrica por 38 a 21 y Nueva Zelanda, que goleó 40-14 a Australia, se quedó con el torneo. El resultado es anécdota. La posibilidad de ver por primera vez en la historia a dos jugadores surgidos de CRAR, al mismo tiempo, defendiendo los colores de la celeste y blanca hablan por si solo del momento que será recodado por siempre en Rafaela y la región.

El debut de Rubiolo, en el Kings Park de Durban, se produjo a los 20 minutos del segundo tiempo cuando el Head Coach, Michael Cheika, mandó a cancha al rafaelino en lugar de Guido Petti. Minutos antes Mayco había reemplazado a Nahuel Tetaz Chaparro.

El equipo argentino apoyó tres tries y recibió cinco en un juego que tuvo mucha indisciplina y errores. Sin embargo, al igual que el sábado pasado en Avellaneda, en un tramo del encuentro Los Pumas se acercaron en el marcador y le pusieron suspenso al encuentro. Y cuando mejor estaban, los Boks aprovecharon para volver a estirar la distancia en el tanteador. Así Argentina quedó cuarta en las posiciones, los All Blacks fueron campeones, Sudáfrica segundo y los Wallabies terceros.

Los Pumas completaron esta primera parte de la temporada internacional 2022, la del comienzo del ciclo de Michael Cheika, con un balance de 5 derrotas y 4 triunfos.

Con la finalización del Rugby Championship, los jugadores se reincorporarán a sus clubes y Los Pumas se reencontrarán para la gira de noviembre, cuyo programa de compromisos es el siguiente: Inglaterra en Londres (6/11), Gales en Cardiff (12/11) y Escocia en Edimburgo (19/11).



Con el debut de Pedro, ahora son tres los jugadores formados en CRAR que jugaron en Los Pumas: Hugo "Guagua" Berra, incluso siendo el primer jugador de la Unión Santafesina de Rugby en vestir la celeste y blanca, Mayco Vivas y Rubiolo. Y no todo termina acá… Dentro del radar UAR se encuentra Lorenzo Colidio e Ignacio Sapino. “Lolo” jugando en Duendes de Rosario y formando parte de la última Superliga Americana de Rugby (jugó para Paraguay) y “Nacho”, integrante del Plantel Superior del Verde, en la Academia Litoral y que este domingo viajará rumbo a Mendoza, donde jugarán el próximo 28 un amistoso de Inter Academias ante Oeste.

Hay presente. Hay futuro.