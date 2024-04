Ferro recibe a Ben Hur, Peñarol visita a Florida

Con cuatro encuentros para la noche de este viernes tendrá continuidad la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha en la noche de ayer con 9 de Julio y Libertad, encuentro que se jugaba al cierre de nuestra edición.



Hoy, en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado recibirá a Ben Hur, encuentro que comenzará a las 21.0hhs.



También para la noche de este viernes, 22hs, fue programado Florida de Clucellas y Peñarol; mientras que a las 21.30hs estarán jugando Atlético María Juana y Unión de Sunchales.



El resto de los encuentros irán el domingo 28 de abril, con la siguiente programación: 13.30hs Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente; 16.30hs Sportivo Norte vs Atlético Juventud, Deportivo Tacural vs Deportivo ramona; Deportivo Aldao vs Argentino Quilmes, Atlético Esmeralda vs Argentino de Vila.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ferrocarril del Estado 9, puntos; Florida de Clucellas 6; Ben Hur 6; Brown 6; Atlético de Rafaela 4; Peñarol 4; Argentino de Vila 3; Atlético Esmeralda 3; Atlético María Juana 0.



ZONA B: Unión de Sunchales 7, puntos; Dep. Aldao 7; Dep. Libertad de Sunchales 6; Argentino Quilmes 6; Atlético Juventud 3; Deportivo Ramona 3; Deportivo Tacural 3; Sportivo Norte 3; 9 de Julio 0