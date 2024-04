Fúnez pidió perdón a los hinchas de la “Crema”

Atlético de Rafaela atraviesa su peor momento en la temporada 2024 en el torneo Carlos Timoteo Griguol, de la Primera Nacional. El presente no fue el soñado para la Crema, con 9 puntos de 36 que hubo en juego, al borde del descenso (apenas un punto) y una racha de ocho sin poder ganar, con cuatro derrotas al hilo y sus hinchas hicieron notar su disconformidad, por ejemplo, despidiendo a los jugadores con insultos y una silbatina tras la caída frente a San Telmo por 2-1. Nazareno Fúnez no se bancó el mal momento, y le hizo algunas señas a los plateistas cuando se iba al vestuario.



Luego, el delantero y goleador que tiene el conjunto que dirige Ricardo Pancaldo, habló con la prensa, arrepentido por su accionar: “La verdad que estoy golpeado, en el momento lo sentí como una persona, me dolía, tenía las pulsaciones a mil pero ya más tranquilo, quiero pedirle disculpas a esa persona y a todos los hinchas que se sintieron molestos, que sepan que estas situaciones a uno lo exceden”. Y agregó: “Además de este jugador, que por ahí está pasando por un mal momento, también soy una persona. Al tener las pulsaciones a mil, venir de perder, que se nos escape el partido de esa forma, tomé la peor decisión que fue reaccionar y responder. Sé que no son las formas, uno también lo siente y sepan que detrás de este jugador hay una persona y reaccioné en este caso de mala manera”.



Y en relación con el presente, suyo y del equipo, el rosarino que se encuentra a préstamo desde Newell’s resaltó: “Estoy golpeado, es un momento difícil. Con la llegada de Ricardo (Pancaldo) sentimos en el grupo que hubo una mejoría, pero no se nos están dando los resultados, es la realidad. Por pequeñas cosas se nos terminan escapando los partidos. Siento mi presente también, soy muy autocrítico, y así como en las primeras siete fechas había metido cuatro goles, ya pasaron cinco y no estoy convirtiendo. Sé en lo que tengo que mejorar y trabajar”.



Cuando parecía que Atlético cortaba la mala racha y se quedaba con el partido, todo se desmoronó en cuestión de minutos. En relación con el encuentro ante el Candombero, Fúnez analizó: “Fue increíble, hicimos un partido de igual a igual con San Telmo, que está pasando un gran momento, puntero, lo dominamos todo el tiempo, nos encontramos con el gol y por errores propios y por no saber cerrar el partido, no cuidar más la pelota, nos llegan y nos hacen dos goles en cinco minutos”. Y confesó, confiado: “Estábamos todos muy golpeados, muy calientes, pero sabemos que compitiendo de esa manera vamos a ganar más de lo que vamos a perder”.



LOS HINCHAS EN LA PRÁCTICA



La semana de la Crema no comenzó para nada bien. Tras la increíble derrota del domingo ante San Telmo, partido que lo tenía prácticamente ganado y la visita se lo dio vuelta en una ráfaga sobre el tiempo cumplido, el plantel que conduce Ricardo Pancaldo volvió a los entrenamientos el martes y fue allí, en el Predio Tito Bartomioli, que un grupo de casi 50 barras se hicieron presentes para manifestarle al plantel su preocupación ante la situación actual del equipo.

Según trascendidos la charla con los referentes del plantel fue en buenos términos.

Tras el último encuentro, y más allá del ida y vuelta que se generó con algunos jugadores y plateistas, también parte de la dirigencia se vio envuelta en una situación similar, para lo cual también se pidieron las disculpas del caso.