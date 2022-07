Triunfazo de Los Pumitas

Los Pumitas, con los rafaelinos Pedro Rubiolo y Lorenzo Colidio como titulares, debutaron con victoria en el Oceanía U20 Rugby Championship ante los Junior Wallabies por 24-21, con un penal en el último minuto por parte de Agustín Sascaro.

El conjunto juvenil albiceleste estrenó el ingoal con un try penal debido a los cuatro penales que generó Australia en menos de cinco minutos. Además, los dirigidos por José Pellicena mantuvieron una buena línea defensiva sin dejar espacios a lo ancho de la cancha. Incluso, el scrum y line fueron los puntos altos, de manera que los australianos no se mostraron estables en las formaciones fijas, evitándolas durante el encuentro.

Luego, los Junior Wallabies llegaron al ingoal argentino en una oportunidad, pero el TMO le negó el festejo a la localía. Sin embargo, Mac Grealy no perdonó a los pocos minutos y esta vez la tecnología falló en favor de los australianos. Por su parte, Los Pumitas sumaron, nuevamente, de a siete puntos por otro try penal por una infracción en el scrum.

En la etapa complementaria, el juego se volvió de ida y vuelta con las patadas al fondo de la cancha por parte de ambos seleccionados. A pesar de ello, Eliseo Chiavassa le puso firma al try celeste y blanco. En los minutos finales, el local consiguió un try penal e igualó en puntos a los argentinos.

Sobre el final y con el elenco nacional con un jugador menos, Sascaro acertó un penal soberbio y decretó el 24-21 con el que el encuentro finalizó. Sin embargo, previo al cierre, los australianos consiguieron una infracción en tiempo cumplido y arriesgaron ir al line. Mason Gordon no pudo acertar y tiró la patada por la línea de touch ingoal para que los argentinos se queden con el triunfo.

En la segunda fecha del certamen, Los Pumitas se verán las caras con Nueva Zelanda (le ganó a Fiji 74-5), en tanto que los Junior Wallabies harán lo propio cuando jueguen frente a Fiji.