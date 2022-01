Se empieza a palpitar la Copa Centenario

Este 2022 será un año particular para la Liga Rafaelina de Fútbol. Especial. Se cumplirán 100 años de su creación y es por eso que la temporada que se aproxima no será una más.

Fabián Zbrun, presidente de la LRF, brindó detalles del escudo especial por los 100 años y de lo que será la Copa Centenario, competencia que unirá a todos los clubes afiliados de Rafaela y la región en un evento que será histórico para el fútbol doméstico.

"Lo que hicimos con el escudo fue agregarle una referencia al centenario. No queríamos perder la identidad del escudo original que tan identificada está por todos los seguidores de la Liga. Así que mantuvimos lo que estaba y solo hicimos un agregado del año de fundación y el año del centenario, con el número 100, todo sobre una cinta dorada", indicó, y luego añadió: "La idea es que los clubes utilicen el escudo nuevo a lo largo de este 2022 y también el año que viene, mientras estemos transitando los 100 años, ya sea en eventos que realicen o también lo puedan plasmar en sus camisetas. Es un año muy especial para todos y tenemos que hacerlo notar".

Y sobre la Copa Centenario, torneo que se llevará todas las miradas, Zbrun apuntó: "Creo que la Copa Centenario va a ser el gran evento del año. Desde el momento que la sorteamos había una adrenalina especial, estábamos todos muy atentos a los cruces. Los clubes de la Primera B van a recibir a los de la Primera A en sus canchas y eso le dará un color especial por lo menos a la primera fase. Con muchos de los dirigentes o hinchas que hablé me hacen referencia a la Copa, será un torneo único donde todos van a querer ganarla porque por un largo tiempo no habrá otra igual. Estamos muy ansiosos en comenzar a jugarla".

Vale recordar que la Copa Centenario comenzará el 27 de febrero con la primera fase y el 6 de marzo será el segundo cruce. Todas las fases son eliminatorias.