Miretti no seguirá en Atlético

La noticia llegó desde Ceres en la víspera. Marcelo Miretti no seguirá dirigiendo en el básquet de Atlético de Rafaela y volverá a Atlético Ceres Unión, es decir una situación a la inversa de hace cuatro años, cuando el entrenador había decidido volver a nuestra ciudad desde aquella población."Es algo sencillo de explicar, CACU hace ya un tiempo que me viene hablando para que vuelva. Ahora hicieron un esfuerzo importante, tienen un proyecto deportivo para trabajarlo y desde lo económico la propuesta me satisfizo. Atlético no igualó el ofrecimiento y por eso decidí volver a Ceres", expresó anoche el ahora ex DT de la Crema ante la consulta de LA OPINION.El vínculo será por dos años y Miretti se hará cargo desde la Categoría U 15 hasta Primera División, pero coordinará U 13 y las divisiones menores también.