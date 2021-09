Colón regresó a la victoria

SANTA FE, 20 (NA). - Colón de Santa Fe se impuso por 1 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en un partido correspondiente a la duodécima fecha del torneo de la Liga Profesional.El mediocampista Rodrigo Aliendro, con un potente disparo de larga distancia, puso en ventaja al "Sabalero" a los 33 minutos de la etapa inicial en un reñido cotejo, que le permitió al conjunto santafesino quedarse con la victoria en casa.Los dirigidos por Eduardo Domínguez volvieron al triunfo luego de cinco fechas y se ubicaron en la sexta posición de la tabla con 19 unidades, a siete del líder Talleres de Córdoba, al tiempo que Central Córdoba permanece en los puestos del fondo con 11 puntos.En la próxima jornada, el "Sabalero" visitará a Boca en la "Bombonera" el domingo a las 20:15, y Central Córdoba será local en un duro compromiso frente a River, el sábado en el mismo horario.Patronato 1 (10m S. Sosa) - Estudiantes 2 (35m Apaolaza y 39m G. Prete), Platense 0 - Argentinos 0, Huracán 0 - Independiente 1 (36m A. Soñora).13.30hs Gimnasia LP vs Unión, 15.45hs Lanús vs Newell's, 18hs Central vs San Lorenzo, 20.15hs Defensa y Justicia vs Banfield.Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón). Árbitro: Darío Herrera.Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Facundo Mura, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Alexis Castro, Facundo Farías y Christian Ferreira. DT: Eduardo Domínguez.César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Cristian Vega, Leonardo Sequeira, Jesús Soraire, Carlo Lattanzio; Milton Giménez y Lucas Brochero. DT: Sergio Rondina.33m. Rodrigo Aliendro (C).00m Alejandro Martínez por Lucas Brochero (CC); 22m. Yeiler Goez por Christian Ferreira (C); 32m. Claudio Riaño por Leonardo Sequeira (CC) y Lucas Melano por Carlo Lattanzio (CC); 39m. Facundo Garcés por Cristian Bernardi (C); 41m. Juan Galeando por Cristian Vega (CC) y Pablo Argañaraz por Jesús Soraire (CC).