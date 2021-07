Buen triunfo del "Rojo"

En la continuidad de la tercera fecha de la Liga Profesional, Independiente venció anoche como local a Patronato por 2 a 0. Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo por Andrés Roa y Silvio Romero.

Banfield logró una importante victoria al derrotar como visitante a Unión de Santa Fe por 1 a 0. El único tanto lo convirtió Juan Manuel Cruz, a los 35 minutos del segundo tiempo, mientras que fue expulsado Emanuel Brítez en el local.

Atlético Tucumán sorprendió a Godoy Cruz al derrotarlo por 2 a 1 en Mendoza. Ramiro Carrera y Guillermo Acosta anotaron para los norteños, mientras que Matías Ramírez lo hizo para el Tomba.

Sarmiento venció por 1 a 0 a Platense como local con gol de Luciano Gondou, en el tiempo de descuento. Platense jugó con un hombre menos desde los 37 minutos del primer tiempo por expulsión del arquero Jorge De Olivera.

Vélez y Defensa y Justicia igualaron sin goles en Liniers. Al cierre de esta edición jugaban Lanús y River.

Recordemos que la jornada arrancó el martes con estos resultados: Huracán 1-Colón 1; Aldosivi 0-Racing 2 y Boca 0-San Lorenzo 2. Este jueves jugarán: a las 14.15 Central Córdoba vs. Talleres; 16.30 Arsenal vs. Argentinos; 18.45 Gimnasia vs. Rosario Central y 21 Newell's vs. Estudiantes.