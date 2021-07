El rugby obtuvo la medalla de bronce Deportes 29 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA RUGBY. Primera medalla del deporte argentino en los Juegos.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La selección argentina de rugby seven, Los Pumas, fue la artífice de la primera medalla de nuestro deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al ganar el bronce gracias a la victoria frente a Gran Bretaña por 17-12.

El partido arrancó complicado, tras sufrir un rápido try británico y acumular un par de infracciones. En ese contexto, el try de Lautaro Bazán Vélez, tras una rápida salida de scrum por el lado ciego, fue una bocanada de aire fresco.

Después, justo antes del entretiempo, Marcos Moneta perforó la defensa rival y dio vuelta el resultado con su sexto try en el torneo.

En el segundo tiempo, Los Pumas perdieron la pelota en ataque y Gran Bretaña encontró su segundo try con conversión incluida y puso el tablero 12-12, con cuatro minutos por jugar.

La reacción de los dirigidos por Santiago Gómez Cora se concretó a partir de una corrida de Ignacio Mendy, que anotó el definitivo 17-12.

Mientras tanto, la selección argentina masculina de fútbol volvió a quedar eliminada en la primera rueda de los Juegos Olímpicos, al igual que en Río 2016, tras empatar 1-1 con España en la última fecha del Grupo C.

Los europeos se adelantaron con un gol de Mikel Merino, pero la igualdad para los "albicelestes" con un cabezazo de Tomás Belmonte no alcanzó.

La selección femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, superó por 3-2 a China en el Grupo B, con lo que aseguró su pasaje a los cuartos de final.

Los dos primeros tantos fueron anotados por Agustina Gorzelany, mientras que el tercero lo marcó Julieta Jankunas.

El voleibol masculino consiguió su primera victoria contra Francia por 3 a 2, con parciales de 23-25, 25-17, 25-20, 15-25 y 15-13, recuperándose de las derrotas sufridas ante dos potencias: Rusia y Brasil.

En tenis, el porteño Diego Schwartzman se despidió tras perder con el ruso Karen Khachanov en los octavos de final, en un duelo con dominio alternado, con parciales de 6-1, 2-6 y 6-1. También quedaron eliminados en doble mixto Nadia Podoroska y Horacio Zeballos.

La dupla campeona olímpica de la clase Nacra 17 integrada por Santiago Lange y Cecilia Carranza tuvo un buen estreno en el yatching al ubicarse cuarto luego de las tres primeras regatas.

Por su parte, la selección argentina masculina de handball, Los Gladiadores, sufrieron su tercera derrota consecutiva por 27-23 frente a Noruega, resultado que lo obliga a ganar sus dos encuentros restantes para avanzar de ronda.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter