Otra goleada de Jaguares

FOTO PRENSA JAGUARES CONTUNDENTES. Los argentinos, claros dominadores.

Jaguares XV gana y golea en la Superliga Americana. Y aunque lejos estuvo de tener un juego fluido su efectividad fue suficiente para minimizar las posibilidades de Selknam y quedarse con la victoria por 68 a 8.

La franquicia chilena comenzó ganando con un penal, pero luego los argentinos tomaron el control de las acciones. Dos tries de Cancelliere, uno de Segura, de Minervino y Castro, en tiempo de descuento, más la efectividad de Albornoz a los palos fueron los que edificaron el 35 a 3 parcial.

En la etapa complementaria, y cuando Selknam jugaba con 13 (amarillas a Saavedra y Baronio al final del primer tiempo) Jaguares XV rápidamente elaboró un par de jugadas asociadas y primero Cancelliere y después Oviedo, terminaron de derrumbar la resistencia chilena.

Con 8 de 10 fechas disputadas (el rafaelino Pedro Rubiolo podría estar convocado en las restantes), la SLAR ya tiene a sus semifinalistas: Jaguares XV, Peñarol, Selknam y Olimpia Lions. Los choques, todavía a definirse, se llevarán a cabo el 8 de mayo en el Estadio Charrúa de Montevideo. La final, con misma sede, tomará lugar el sábado 15.

Jaguares XV: Juan Bautista Daireaux; Sebastián Cancelliere, Agustín Segura, Juan Pablo Castro y Tomás Cubilla; Tomás Albornoz y Felipe Ezcurra (cap); Joaquín Oviedo, Juan Martín González y Lautaro Bavaro; Rodrigo Fernández Criado y Federico Gutiérrez; Juan Pablo Zeiss, Martín Vaca y Francisco Minervino. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Suplentes: Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Luciano Torres, Franco Molina, Tomás Bernasconi, Rafael Iriarte, Martín Elías, Teo Castiglioni.

Tantos en el primer tiempo: 5’, Penal de Baronio (S), y 6, 12, 17, 36 y 44’, Goles de T. Albornoz por Tries de Segura, Cancelliere -2-, Minervino y Castro (J). Amonestados: 22’, Ezcurra (J); 42’, Saavedra (S), y 44’, Baronio (S).

Tantos en el segundo tiempo: 4, 10 y 19’, Goles de Albornoz por Tries de Cancelliere -2- y Oviedo (J); 22’, Try Cancelliere (J); 33', Gol de Elías por Try de Cubilla (J); 39', Try Silva (S).

Estadio: Charrúa, Montevideo (Uruguay). Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (ARG).