Enzo Fernández fue operado y tendrá para un mes

El mediocampista Enzo Fernández se operó exitosamente esta mañana de una hernia inguinal que arrastraba hace más de un año y no le permitía desarrollar su juego con normalidad durante los últimos meses en el Chelsea.

La noticia fue revelada por la novia del futbolista, Valentina Cervantes, quien compartió una foto con él en su cuenta personal de Instagram, en donde se los ve acostados y a Enzo con una bata de clínica.

El campeón del mundo se perdió hace unos días el encuentro ante el Everton por una evaluación médica por molestias en la zona mencionada y, aunque el resultado no fue el esperado, comenzó a tratarse con un kinesiólogo y estiró lo más posible su paso por el quirófano.

La recuperación le demandará aproximadamente un mes y recién podría incorporarse a la Selección tres semanas antes del inicio del certamen continental en Norteamérica. El volante se operó porque Lionel Scaloni reveló que solo llevará jugadores que estén al 100 por ciento.

La decisión la terminó tomando el jugador en las últimas horas, tras la insistencia de los facultativos de la Selección argentina que desde el primer momento, le recomendaron la intervención quirúrgica.

Con la Copa América entre ceja y ceja, la idea post operatoria es que trabaje en "triple turno" para optimizar no solo lo físico (de lo cual quedaría optimo), sino también el ritmo futbolístico.