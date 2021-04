No hay forma: Atlético volvió a empatar, ahora con Ramón Santamarina en Tandil Deportes 12 de abril de 2021 Redacción Por La ‘Crema’ igualó por cuarta vez consecutiva 0 a 0. El equipo de Walter Otta, que mereció algo más por lo realizado en el complemento, sigue sin poder ganar.

Especial para LA OPINIÓN. - Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar en lo que va de la temporada 2021 de la Primera Nacional y volvió a empatar 0 a 0. En esta oportunidad, fue ante Ramón Santamarina de Tandil por la fecha 5 de la zona B, en el estadio Municipal General San Martín.

El equipo de Walter Otta necesitaba ganar por varias razones, puntuales. En la ‘urgencia’, dar vuelta de página a una semana ‘movida’ ante la casi salida del entrenador ante una propuesta económica superadora de San Martín de Tucumán. Luego, cortar la racha y cantar victoria por primera vez en el torneo: La Crema hace nueve partidos que no gana (8 en la PB y 1 por Copa Argentina). Pero aún no ha podido hacerlo y sumó su cuarto empate consecutivo en cero.

En la tarde de ayer la ‘Crema’ quizás haya merecido algo más que su rival, principalmente por lo realizado en el complemento, donde fue más claro, tuvo profundidad pero falló a la hora de definir.

El primer tiempo fue con pocas aproximaciones a los arcos. Los dos equipos mostraron sus limitaciones. El local, que fue algo más, intentó tener la iniciativa por medio de una circulación prolija del balón, mientras que Atlético se preocupó por mantener el orden y combatir en el medio. El ‘aurinegro’ tuvo las más claras, mientras que lo de Atlético fue de a ratos, toqueteo lejos del arco y nada de peligro sobre la valla de Mazza.

En el complemento, la historia fue otra. El conjunto albiceleste se adelantó en el terreno de juego, tuvo más el control del balón y generó situaciones como para quebrar el cero. Un par de remates de Claudio Bieler que se fueron apenas por arriba, un tiro de media distancia de Brian Calderara que desvió de manera espectacular el arquero local, y de ese córner vino una contra que Mariano González perdonó a la Crema en un mano a mano tremendo con Sara.

La decisión de Atlético era toda y es por ello que fue en busca de la victoria. Otta movió el banco y tuvo situaciones. El ingresado Cristian González (reemplazó a Piñero con un fuerte pisotón) falló una muy clara al borde del área chica. Santamarina solo, y luego de esa contra, sólo se dedicó a aguantar el resultado y le cedió terreno y pelota a la visita. Fue así que los rafaelinos propusieron, intentaron pero volvieron a fallar en la última puntada.

¿Lo destacable? Una vez más el equipo no recibió goles. Gana en solidez defensiva. Pero está claro que esto se gana con goles, y más allá de la buena resistencia defensiva que parece haber encontrado, en la generación, en la claridad, aún le falta. Eficacia y contundencia no la tiene. Deberá trabajar en la semana para que en el próximo juego la pueda meter, y comenzar a revertir la historia.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

SANTAMARINA: Juan Mazza; Gabriel Carrasco, Osvaldo Barsottini, Patricio Boolsen y Agustin Jara; Matias Kabalin, Leonel Pierce, Mariano González y Valentin Depietri (48m Yoel Juárez); Martin Michel y Luis Vila. Suplentes: Facundo Perez, Lautaro Arregui, Facundo Fernández, Santiago Sayago, Nicolás Valerio, Thiago Beltran, Leonel Martens y Uriel Moris. DT: Pablo Richetti.





ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero (62m Cristian González) y Brian Calderara (81m Roque Ramírez); Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina (81m Marcos Giménez) y Guillermo Funes (81m Germán Lesman); Juan Cruz Esquivel (68m Darío Rostagno) y Claudio Bieler. DT: Walter Otta. Suplentes: Nahuel Pezzini, Federico Recalde, Alex Luna, Enzo Avaro.



Goles: no hubo.

Amarillas: Pierce y Barsottini (S); Tellechea y Piñero (AR).



Estadio: Municipal General San Martín de Tandil.

Árbitro: Mariano Negrette

Asistentes: Gisela Bosso y Javier Caro Aguirre.

Cuarto árbitro: Fernando Marcos.