Atlético le ganó a Quilmes y en semifinal jugará con Platense

Especial para LA OPINIÓN. - Fue con sufrimiento, mucho. Desde los 12 pasos después de haber igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Por eso el desahogo en el festejo. No es para menos. Atlético de Rafaela, que fue superior en el desarrollo del juego a Quilmes, se impuso ante el Cervecero 10-9 en los penales y accedió a las semifinales del reducido de la Primera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional donde jugará, este miércoles, ante Platense.



En el estadio Marcelo Bielsa, el elenco de Sava fue el primero en abrir el marcador en una de las últimas el primer tiempo, y en las pocas llegadas que había tenido. Mariano Pavone puso el 1 a 0, en el complemento los rafaelinos lo dieron vuelta gracias a los goles de Ayrton Portillo (14m) y Claudio Bieler (33), de penal. A los 39, Jonás Acevedo volvió a igualar el tanteador.



En la definición por penales hubo dos protagonistas. El Taca para el elenco albiceleste, anotando sus dos remates, y Adrián Calello, en Quilmes, fallando sus dos ejecuciones.



El aspecto físico fue clave en el primer tiempo, donde Atlético fue superior a su rival. Tomó desde el inicio el protagonismo, presionó bien alto y se apoderó del balón, costándole los últimos metros donde no tuvo la claridad necesaria. A los 16 minutos, Guillermo Funes metió un remate de afuera del área que ingresó al arco de Medina, pero el tanto no fue convalidado por posición adelantada de Bieler, que obstruía la visión del arquero.



Con una línea de cinco defensores, el Cervecero se resguardó bien y prácticamente no sufrió sobresaltos, apostando a salir de contra y, de ese modo, fue que pudo abrir el marcador. En la primera aproximación a fondo su goleador Pavone no perdonó. El sunchalense Jonatan Bauman recuperó en mitad de cancha, asistió a Justo Giani, quien colocó una buena habilitación para que el ‘Tanque’, entrando por izquierda y en diagonal, venciera al Melli Sara con un remate bajo y cruzado.



En el complemento, ya obligado por el 0-1, Atlético salió aún más decidido en busca del partido. Primero lo tuvo con un cabezazo de Fernando Piñero tras una salida en falso del ingresado Esteban Glellel, que el propio portero se remedió descolgándola al córner. A los 14 minutos la Crema fue letal en su contra. Bieler la inició en el medio campo, que tocó por izquierda para Matías Valdivia, quien desbordó y metió un centro preciso para el ingreso de Ayrton Portillo, que de volea y a media altura metió un golazo para poner las cosas nuevamente igualadas en Rosario. Fue así que creció en confianza y las aproximaciones comenzaron a ser más claras. Así, llegó la mano de Alegre y el penal que el Taca cambió por gol.



Y cuando todo parecía que quedaba definido en los 90, Sava mandó a cancha a Leandro González y a Jonás Acevedo y de la mano de ellos encontró la igualdad y la esperanza. A los 39 minutos Acevedo, con un toque corto en el área chica, que nada pudo hacer Sara, puso el 2 a 2, que terminó definiendo el encuentro en los penales.



Y en dicha definición la Crema contó con la tranquilidad y eficacia de su goleador para seguir abrazado a la ilusión de jugar la final por el ascenso.



Las formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Guillermo Funes (73m Rodrigo Castro) y Matías Valdivia (87m Germán Lesman); Enzo Copetti y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Lucas Samaniego, Facundo Soloa, Alex Luna y Juan Cruz Esquivel. DT: Walter Otta.



QUILMES: Alejandro Medina (46m Esteban Glellel); Martín Ortega, Alan Alegre, Carlos Matheu, Rodrigo Moreira y Emanuel Moreno (60m Ramiro Arias); David Drocco (79m Leandro González) y Adrián Calello; Justo Giani (79m Jonás Acevedo) y Jonatan Bauman; y Mariano Pavone (72m Tomás Blanco). Suplentes: Leonardo Rolón y Tomás Bottari. DT: Facudo Sava.



Gol en el primer tiempo: 42m Mariano Pavone (Q).

Goles en el segundo tiempo: 14m Ayrton Portillo (AR), 33m de penal Claudio Bieler (AR) y 39m Acevedo (Q).

Penales convertidos: Claudio Bieler x 2, Setéfano Brundo, Germán Lesman, Enzo Copetti, Ángelo Martino, Emiliano Romero, Lucas Blondel, Fernando Piñero, Guillermo Sara (AR); Ramiro Arias, Rodrigo Moreira, Leandro González, Carlos Matheu, Jonás Acevedo, Tomás Blanco, Martín Ortega, Alan Alegre, Esteban Glellel (Q). Penales fallados: Adrián Calello x 2 (Q), Rodrigo Castro (AR).



Amarillas: Ángelo Martino, Stéfano Brundo (AR); Jonatan Bauman, Carlos Matheu y David Drocco (Q).

Incidencias: Expulsado: 43m ST Jonatan Bauman, doble amarilla (Q).



Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Diego Romero y Alejo Castany.

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa.