Midgets del Litoral: el lunes 7 se efectuarán pruebas libres en Vila Deportes 02 de diciembre de 2020 Por Víctor Hugo Fux

EL ESCENARIO. Las pruebas se realizarán en el circuito "Juan F. B. Basso". FOTO YONI MOYANO MTC. La estructura atenderá 17 autos en su sede de la localidad de Susana.

La Asociación Midgets del Litoral confirmó la realización de pruebas libres para el próximo lunes 7 de diciembre, en la localidad de Vila.

La actividad en el circuito "Juan F. B. Basso", dará comienzo a las 18:00 y culminará a las 22:00.

El costo se fijó en la suma de 2.500 pesos y estarán habilitados para ingresar al "Predio Deportivo Motor Octavio Bessone", el piloto y cuatro mecánicos.

Cada uno de ellos deberán confirmar de manera anticipada los siguientes datos: nombre, número de DNI, fecha de nacimiento, dirección, localidad y teléfono, a los directivos Arturo Montrucchio 3492 377678 ó Conrado Ingaramo 3492 318975.

Dichos requisitos tendrán que suministrarse con la debida anticipación para poder completar la Declaración Jurada requerida por el Protocolo Sanitario.

También se considera importante recordar que "no estará permitido el ingreso del público".

Después de las pruebas que se desarrollaron en febrero, con miras a la Carrera Especial con Pilotos Invitados, volverá el Midgets del Litoral a su circuito más emblemático, con la mente puesta en la próxima reanudación del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" 2020/2021.

De esa manera se producirá el retorno del certamen que se puso en marcha el 15 de enero con la victoria de Hernán Filippi, para completarse las diez fechas que restan del total de once programadas en el respectivo calendario.

Vale la pena recordar que las siete primeras están comprendidas en la Etapa Regular, mientras que las últimas cuatro pruebas corresponderán al sistema de Play Off.



EL PROTOCOLO

"La Asociación Midgets del Litoral, con motivo de la realización de Pruebas Libres de Midgets el próximo fin de semana, bajo protocolos estrictos por la actual situación de Pandemia y sus consecuencias en nuestra provincia informa y destaca:

"1.- Será de estricto cumplimiento el ingreso de cinco personas (piloto más cuatro mecánicos) por equipo, debiendo éstos estar preinsciptos con anterioridad. Una vez terminado el ingreso se cerrarán las puertas y no podrá ingresar nadie como público o lo que fuera que no tenga hecha su preinscripción. De la misma forma se limitará el movimiento fuera del predio, por lo cual todo aquel que quiera retirarse del mismo por cualquier motivo no podrá reingresar.

"2.- En el ingreso se realizarán los controles pertinentes de temperatura y documentación que confirme su preinscripción; todos aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrán ingresar al predio.

"3.- Respecto de las recomendaciones de distanciamiento social, se pide el cumplimiento de las medidas de distanciamiento personal y entre carpas de equipos requeridos; el uso OBLIGATORIO de barbijos e HIGIENE de manos cuando salgan de los entornos preestablecidos para cada equipo, la prohibición de compartir elementos, bebidas o cualquier elemento de propagación; la prohibición de aglomeraciones de personas con cualquier fin.

"4.- La Fiscalizadora, ante cualquier incumplimiento que afecte el normal desempeño de lo establecido o ponga en riesgo a cualquiera de los presentes, se reserva el derecho de retirar al equipo involucrado de sus instalaciones sin ningún reintegro o devolución económica; así como la posibilidad de prohibir la participación del mismo en futuros eventos de estas características".