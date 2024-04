Ferro y Ben Hur aburrieron en Los Nogales

Continuó disputándose este viernes la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Fue en Los Nogales, donde por la Zona A igualaron 0 a 0 el local Ferrocarril del Estado y Ben Hur en el único cotejo disputado ya que fueron reprogramados Florida-Peñarol y A. María Juana-Unión. En Reserva ganó el Lobo 2 a 1.

En una noche desapacible con la llovizna, el trámite del juego fue apenas discreto, con pocas oportunidades de gol frente a los arcos. En este contexto el punto le sirvió más a Ferro ya que jugó 55 minutos con un hombre de menos por la expulsión del defensor Santiago Aragoni, determinada a los 35 del primer tiempo por el árbitro Franco Ceballos.

Ferro está puntero ahora con 10 puntos en su zona, mientras que Ben Hur quedó con 7. Recordemos que la fecha arrancó el jueves con el triunfo como visitante de Libertad sobre 9 de Julio por 3 a 0, y seguirá de esta manera:

DOMINGO 28

* Atlético de Rafaela vs. Brown (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera).

* Atlético Esmeralda vs. Argentino de Vila (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Sportivo Norte vs. Atlético Juventud (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Deportivo Aldao vs. Quilmes (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

*Florida vs Peñarol (18.30 hs Reserva y 20 hs Primera).

LUNES 29

* Atl. María Juana vs. Unión (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).