Hamilton tiene Covid y no corre el GP de Sakhir

PRENSA MERCEDES LEWIS HAMILTON. Este año logró su séptimo título mundial en la Fórmula 1.

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) dio positivo en coronavirus tras realizarse una prueba PCR, por lo cual fue aislado y no podrá estar presente el próximo fin de semana en la competencia de Bahrein, por el Gran Premio de Sakhir.

"Mercedes lamenta anunciar que Lewis Hamilton ha dado positivo en Covid-19 y no podrá participar este fin de semana en el Gran Premio de Sakhir", señaló la escudería a través de un comunicado que difundió ayer.

"Lewis se realizó tres pruebas la semana pasada y arrojó un resultado negativo en cada una de ellas. La última de estas evaluaciones se realizó el domingo por la tarde luego de su victoria en el Circuito Internacional de Bahréin como parte del programa estándar que se realizan en los fines de semana de competencia", se expresó.

En ese sentido agregó: "Sin embargo, él se despertó el lunes por la mañana con síntomas leves y al mismo tiempo se le informó que una persona con la que había tenido contacto antes de su llegada a Bahréin, posteriormente había dado positivo. Ante esta situación, se realizó una prueba más y arrojó un resultado positivo, que luego fue confirmado por una segunda prueba".

Ante esta situación la escudería Mercedes anunciará en las próximas horas al piloto que estará en Bahréin para reemplazar a Hamilton y los candidatos son Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez y George Russell.



"ESTOY ABATIDO"

El siete veces campeón habló por primera vez tras conocerse que tiene Covid-19, lo que le impide participar en el Gran Premio de Sakhir.

Luego de haber dado positivo, Lewis Hamilton se mostró muy afectado por no poder participar en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, que será este fin de semana. Así, verá cortada una racha de 265 Grandes Premios consecutivos, ya que nunca se había perdido una carrera desde su debut en Australia 2007.

"Estoy abatido por no poder correr este fin de semana, pero mi prioridad es seguir los protocolos y recomendar a los demás protección. Tengo suerte de encontrarme bien, solo con síntomas leves. Haré todo lo posible para poder mantenerme en forma y saludable. Por favor cuidad a los vuestros ahí fuera. Nunca se puede tener suficiente cuidado. Es una época muy preocupante para todos y necesitamos asegurarnos de que cuidamos de nosotros mismos y de todos los demás. Permaneced con optimismo", dijo en su perfil de Instagram.