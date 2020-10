Se sumó Luciano Cardinali Deportes 28 de octubre de 2020 Redacción Por En las próximas horas llegará el defensor Misael Gutiérrez

En la tarde del martes se desarrolló el segundo entrenamiento de la pretemporada de 9 de Julio, rumbo al torneo Regional Amateur previsto en su disputa a partir del 27 de noviembre.

Los integrantes del plantel dirigido por Gustavo Giorgi realizaron trabajos de velocidad, intermitentes y zona media en las instalaciones de la Escuelita de Fútbol. Como es natural en el inicio de cada proceso, y mucho más en 9 de Julio donde se ha conformado un plantel prácticamente nuevo, se van a ir sumando nuevos futbolistas en estas jornadas iniciales.

En la víspera el que se presentó fue Luciano Cardinali, el delantero ex Estudiantes de Río Cuarto. Dada su posición en la cancha, será uno de los más observados recordando los goles que ya no cuenta el León con las partidas de Gastón Monserrat y Guillermo Funes. Por otra parte, se sumaron a las prácticas los arqueros de las divisiones inferiores Mirko Zanoni y Andrés Clementz ambos de la categoría 2003. Cabe acotar que Marcos Cordero entrena por la mañana en horarios diferenciados por motivos laborales.



OTRO QUE LLEGA DE CORDOBA

Entre jueves o viernes estará llegando Misael Gutiérrez (22 años) para incorporarse a 9 de Julio. Se trata de un marcador de punta formado en Instituto de Córdoba. Así serán once las incorporaciones realizadas por el elenco juliense, en referencia al plantel que estaba a mediados de marzo cuando se interrumpió la competencia.