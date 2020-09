Boca, por el pase a octavos Deportes 29 de septiembre de 2020 Redacción Por COPA LIBERTADORES

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Boca buscará hoy ser el primer equipo argentino en asegurar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando reciba a Libertad de Paraguay, ya sin el DT riojano Ramón Díaz, por la quinta fecha del grupo H.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio "La Bombonera", que recibirá el primer encuentro oficial en territorio argentino desde el 17 de marzo pasado, cuando comenzó el receso deportivo por la pandemia de coronavirus.

Con arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación de ESPN 2, entonces, el "Xeneize" volverá a su casa, donde no juega desde el 11 de marzo.

Boca, que ganó sus dos partidos desde el reinicio en Asunción y Medellín, es líder del Grupo H con 10 puntos seguido por el Caracas de Venezuela que suma siete unidades, mientras que Libertad tiene seis puntos y el DIM de Colombia cierra la tabla sin unidades.

En este contexto, apenas un empate le alcanzará a los dirigidos por Miguel Angel Russo para avanzar a octavos de final, en tanto que podría incluso asegurarse el primer puesto, dependiendo lo que suceda con Caracas ante Independiente Medellín.

Justamente Russo, quien no viajó a los dos primeros encuentros por recomendación médica por ser doble paciente de riesgo, estará por primera vez al frente del equipo.

La formación sería la misma que viene jugando, con la salvedad de Gonzalo Maroni, quien tuvo una lesión muscular en Medellín y sería reemplazando por Agustín Obando o el colombiano Edwin Cardona.

Como medida de prevención, los jugadores no se concentrarán y están citados directamente para merendar el mismo martes, horas antes del encuentro.

Del otro lado, Libertad de Paraguay llega obligado a llevarse un resultado positivo para mantener las chances de avanzar a octavos de final.

El riojano Ramón Díaz dejó de ser el entrenador del "Gumarelo" luego de las dos derrotas en fila en el reinicio de la Libertadores y fue reemplazado por Gustavo Morinigo.

El debut del flamante DT no pudo ser mejor, ya que el sábado, por la fecha 21 del torneo Apertura de Paraguay, goleó 3-0 a Sportivo San Lorenzo.



Boca-Libertad (Paraguay)

Estadio: La Bombonera. Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Hora: 21:30. TV: ESPN 2.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Agustín Obando o Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Libertad (Paraguay): Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardozo, Pablo Adorno, Iván Piris; Hugo Martínez, Alexander Mejía, Héctor Villalba, Rodrigo Bogarín; Oscar Cardozo y Carlos Sebastián Ferreira. DT: Gustavo Morinigo.