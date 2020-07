Serrano: "No sé cuándo volverán los torneos" Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por BOCHAS

FOTO ARCHIVO EL ULTIMO TORNEO./ Ariel Martín y Omar Serrano, en el torneo individual jugado en San Francisco el 8 de marzo.

La actividad bochófila ha podido retornar de manera parcial en cuanto a la posibilidad de prácticas desde el mes pasado en el ámbito de la provincia de Santa Fe, luego de la interrupción forzada por la pandemia del Covid 19 a mediados de marzo. En ese mes, el día domingo 8 se jugaban en la región los últimos torneos importantes con presencias de jugadores de nuestra ciudad.

En el Club Alumni de San Francisco, Omar Serrano al no disputarse la final fue a sorteo y quedó segundo del torneo individual con su habitual compañero del CACU de Ceres, Ariel Martín. En cuanto a parejas, se había jugado en San Guillermo organizado por el San Guillermo BC con la participación de 173 equipos. En primera categoría logró el segundo puesto la dupla de Juventud de Felicia que integraron Matías Yori y Joaquín Acosta, otro buen jugador de nuestra ciudad.

Consultado sobre este panorama luego de la habilitación provincial, Serrano -principal referente en Rafaela de la disciplina- comentó que «en Rafaela se está practicando en Juventud, 9 de Julio y Villa Rosas. Son 40 minutos por jugador el tiempo permitido, el club te da las bochas, pero uno ya tiene que ir directamente vestido para practicar. No se puede llevar bolso, ir con barbijo, en la entrada se pisa en una alfombra con lavandina para desinfectar, algo como se realiza en prácticamente el ingreso de todos los clubes. Se practica solo en una cancha o a lo sumo pueden ser dos jugadores, no más».

En cuanto a su determinación sobre utilizar esta modalidad de entrenamiento, expresó que «en lo personal fui hace unos 20 días durante media hora y luego no fui más. Ya que no se va a jugar no sé hasta cuándo, asi que iré cada tanto como para ir manteniendo un poco el ritmo, porque después cuesta un montón».

Aún más complicados están sus compañeros del Club Atlético Ceres Unión. «Creo que recién este fin de semana podían entrar a practicar. Allá estuvieron bastante complicados con los casos de Covid 19 en las últimas semanas», comentó Omar.

En cuanto a algún posible calendario, es tan incierto como en la mayoría de los deportes. «Los torneos no se están jugando, hablaban para que septiembre u octubre se podría hacer algo». Como dato anecdótico, el año pasado Serrano realizó aproximadamente 30.000 kilómetros con su vehículo en viajes a distintos torneos en Santa Fe y provincias vecinas. Este año con suerte podría llegarse al 10 por ciento de esa cifra.