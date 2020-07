San Martín de Tucumán y AFA Deportes 03 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ROBERTO SAGRA

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, aseguró ayer que ya fue absuelto por el Tribunal de Disciplina de AFA tras la denuncia del actual tesorero y titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino, quien lo acusó de injuriarlo a él y al presidente de la asociación, Claudio "Chiqui" Tapia.

"El jueves presenté un pronto despacho para el fallo del Tribunal de Disciplina y hoy me mandaron un mail para decirme que quedo absuelto. Aún no se publicó pero es oficial según pude averiguar con otro miembro", manifestó Sagra en diálogo con radio Rivadavia.

Toviggino había denunciado al mandatario del elenco tucumano por supuestas declaraciones injuriosas en su contra y del "Chiqui" Tapia.

La situación se inició a partir de las críticas de Sagra al mandatario de la AFA, luego de determinar que se suspendían definitivamente las competencias oficiales y los descensos, pero dejando abierta la definición de los ascensos.

San Martín de Tucumán y Atlanta son los líderes de las zonas de la Primera Nacional, tras jugarse 21 de las 30 fechas que estaban programadas y, según determinó la AFA, ambos jugarían una final para conocer al que subiría directo a la máxima categoría, mientras que el perdedor se sumaría a un Reducido en busca de la segunda plaza en Primera División, lo que molestó a los dos clubes que sienten que fueron perjudicados.

"El reclamo de San Martín es genuino, no tiene nada de político y lo que ellos tengan con (Daniel) Angelici es tema de ellos, no tiene nada que ver con todo esto. Yo sigo pensando que tenemos que ascender y que no se aplicó el mismo criterio", continuó el mandamás de la institución de Tucumán.

Y señaló: "Hace 12 años que soy amigo de Angelici, somos colegas y jugamos juntos al póker pero a mí me tocó descender con él. No tengo sociedades con Daniel aunque no tendría problemas, ellos formaron una AFA con él y ahora se quejan de eso".

Por último, Sagra expresó: "Yo tengo que defender los derechos de San Martín, no me importa quedar solo. A nosotros se nos fueron 20 jugadores y no nos podemos reforzar sin saber cuándo ni cómo vamos a jugar, en la liga ya se asignaron hasta los méritos deportivos".