05 de junio de 2020

"Si jugamos un reducido pondremos jugadores del club", admitió Castro

El presidente de la Subcomisión de fútbol de la "Crema" reconoció que si la pandemia lo permite, y se decide jugar un petit-torneo para definir el o los ascensos a Primera lo harán con futbolistas propios.

FOTO ARCHIVO RICARDO CASTRO. / El directivo de la "Crema" reconoció que el próximo plantel estará compuesto por jugadores propios.

Las idas y vueltas sobre la continuidad o no del principal torneo de ascenso del fútbol argentino ya no sorprenden. Y ahora el foco en lo ocurrido con Riestra. Sin embargo, los diferentes clubes de la Primera Nacional se pusieron firmes y esperan que desde AFA aporten certezas al respecto. Principalmente, una cuestión que ya no puede esperar mucho más: qué equipos quedarán involucrados en la lucha por los ascensos a la Primera División, la futura Liga Profesional.

Atlético de Rafaela es uno de esos clubes que se encuentran a la expectativa de saber el cuándo y cómo. Claro está que todo dependerá de la pandemia.

En el mientras tanto, una de las incógnitas era saber con qué plantel afrontará –si es que se puede jugar- la ‘Crema’ la definición del principal certamen de ascenso de nuestro país. Si bien esto no fue oficializado, se mantendrían los 2 ascensos a Primera y los mismos se definirán en cancha.

“Si tuviéramos que arrancar mañana, pasado, en agosto, septiembre u octubre, con un reducido para un ascenso lo haremos con los jugadores propios del club”. Dichas palabras corresponden a Ricardo Castro, presidente de la subcomisión de fútbol albiceleste. Si bien ningún dirigente de la “Crema” quiso reconocer públicamente lo que iba a ocurrir, el ‘Cabo’ lo hizo ayer en una charla con Sportia, por TyC Sports.

“No me animaría a prometer una plata que no se si la voy a tener. Estamos sufriendo la pandemia económica, hemos tratado caso por caso, aún nos falta algunos, pero llegamos con todos a un acuerdo”, agregó.

Nereo Fernández, Maximiliano Paredes, Sergio Rodríguez, Alexis Niz, Franco Racca, Stéfano Brundo, Ignacio Liporace, Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Joaquín Quinteros, Junior Mendieta, Ijiel Protti, Leonardo Acosta, Denis Stracqualursi y Alan Bonansea son los jugadores a los cuales se les termina su vínculo a fin de mes. Habrá que ver si no se busca renovar con alguno, para ‘reforzar’ el plantel o bien se busca alguna otra alternativa que pueda surgir en el mercado. “Algo no tan caro”, reconoció días atrás en este medio el DT Walter Otta, que por cierto, tendría todo acordado para continuar.



Más de Castro en TyC Sports, con principal foco en lo ocurrido con el Deportivo Riestra:

“Desde el interior, mirando toda esta gran novela, esta triste novela que ocurre en la Argentina, y no hablo de fútbol, me refiero a salud pública, estoy hablando de seguridad. Lo vemos con otros ojos, diferente, pero siempre somos los mismos. Me da lástima el momento que estamos viviendo”.

“Vi lo de Riestra, mis compañeros de comisión me mandaron una foto, luego lo vi por TV. Por supuesto que no voy a juzgar, es un país en donde nos acostumbramos mucho a esto, yo tengo 65 años y una empresa y me da lástima el momento que estamos viviendo. Si lo queremos llevar al fútbol, las idas y venidas para definir nuestro torneíto nacional, torneíto que es el segundo más importante de uno de los fútbol, por lo menos, sexto o séptimo a nivel mundial, no sé qué tanto habremos caído, no creo que tanto”.

“La Primera Nacional es un torneo que amo, somos de la B Nacional aunque hayamos jugado siete años seguidos en Primera División. Somos un club de la primera B Nacional, un club chico, de una ciudad chica y tratamos de hacer las cosas bien. Con solo ver las desprolijidades, y no saber qué torneo vamos a jugar y me reúno con Nereo, Alderete, Rodríguez y les digo acá está pago hasta junio, hicimos un arreglo, y después veremos”.

“Leo que un equipo, que puede llegar a ser mi competidor en un eventual torneo definitivo de un ascenso, de dos o de cuatro, todos los días se cambia, es difícil trabajar así”.

“También se que cuando estás ahí arriba, como le pasa hoy al presidente de AFA, y ve tantos intereses de tantos dirigentes, ya que todos tiramos agua para nuestro molino, así somos los dirigentes, somos hinchas antes que dirigentes, en mi caso en especial, se le hace difícil tomar una determinación”.

“La argentina es difícil en todos los ámbitos de la vida, en el fútbol que se presta a estas ‘ventajitas’, no voy a juzgar a mis pares de Riestra, me da mucha lástima, te digo más, me dan ganas de irme, tengo el apoyo de hinchas, dirigentes que me piden aguantar un poco más y salir de esta, hoy el club está en la B Nacional y está sufriendo la pandemia económica”.

“Estoy muy lejos de ser juez, no me animaría a juzgar esta actitud y que pena ponerle. Se viola una ley nacional en donde no se puede hacer deporte, menos en Buenos Aires. No lo veo del lado deportivo. No puedo juzgar a los dirigentes de Riestra”.

“No hablaría tanto de fútbol, me da algo de impotencia ver que hablan tanto de fútbol con los intereses y por un ascenso. Pelee por 20 años por un ascenso, ascendí dos veces y descendí otras tantas y no es el fin del mundo”.