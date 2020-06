Londero, primero en empezar a entrenar Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO NA CORDOBES./ Empezó a moverse en Leones.

Juan Londero se entrena desde el lunes en la ciudad de Leones, una de las 360 comunas declaradas por el gobierno de Córdoba como "zona blanca", ya que al no tener contagios ni casos de coronavirus se flexibilizó la cuarentena y se permiten las actividades deportivas al aire libre.

Es el primer argentino profesional que puede entrenarse en nuestro país; ya que el santiagueño Marco Trungelliti ya lo está haciendo al vivir en España.

"Serán dos semanas de entrenamiento con Sebastián Prieto (que no continuará con Juan Martín Del Potro) y el preparador físico para empezar de a poco a retomar la actividad", explicó el jugador.



ABREN TUCUMAN Y LA RIOJA

Junio trajo como novedad el regreso del tenis en Tucumán y La Rioja, por lo que en las últimas tres semanas ya suman once las provincias que habilitaron la práctica de nuestro deporte en todo su territorio, más otras tres que lo hicieron de forma parcial.

El Presidente de la AAT, Agustín Calleri, destacó el diálogo tanto con la Asociación Tucumana de Tenis (ATT) y la Federación de Tenis La Rioja, como con los gobernadores provinciales Juan Manzur y Ricardo Quintela y sus respectivos equipos de trabajo. “Hoy se suman dos plazas importantísimas para nosotros y el mapa va cambiando de color. De hecho, prácticamente en la mitad de las provincias ya se puede jugar al tenis y seguimos trabajando para ampliar esa base”, comentó.

La Ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse, quien a su vez forma parte del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia (COE), valoró públicamente la inquietud de Agustín Calleri respecto de la situación de los clubes y los profesores de tenis de la provincia, y remarcó: “Ha sido determinante la preocupación de la AAT y la ATT, que nos acercaron el protocolo y mostraron total predisposición para hacerlo cumplir. Ojalá esta apertura pueda mantenerse en el tiempo gracias a la responsabilidad que todos mostremos en el estricto cumplimento de las reglas sanitarias”.

Por su parte, la Ministra de Desarrollo, Igualdad e Integridad Social de La Rioja, Gabriela Pedrali, celebró el regreso a las canchas en nombre de todo el gobierno provincial encabezado por Ricardo Quintela: “La pandemia que nos afecta demandó que esta apertura gradual de las actividades deportivas se realice en base a un protocolo de estrictas medidas de bioseguridad que apuntan a proteger la salud de los deportistas y evitar el resurgimiento de casos de COVID-19”.

Desde que la Asociación Argentina de Tenis presentara ante el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, el Protocolo de Inicio de la Práctica de Tenis el pasado 20 de marzo, 11 provincias en forma total y tres en forma parcial anunciaron el retorno a las canchas. Las que conforman el primer grupo son Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Neuquén, Tucumán y La Rioja. El segundo lo componen Chaco (Sáenz Peña, San Bernardo, Charata y Las Breñas), Córdoba (zonas blancas) y Buenos Aires (Tres Arroyos, Rojas, Capitán Sarmiento, Pehuajó y Rivadavia).