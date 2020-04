Argentino Quilmes: cómo sobrellevan el parate de actividades y lo que viene

Es un hecho que la pandemia del coronavirus dejará secuelas económicas, más allá de las muertes que viene causando en todo el mundo. En el fútbol argentino los clubes ya están en alerta y los de nuestra ciudad no son la excepción.

Para conocer la realidad de Argentino Quilmes, La Opinión, dialogó vía teléfono con su presidente: Marcelo Levrino.

“Como primer medida que tomamos fue cerrar completamente el club”, reconoció el directivo ante la declaración de cuarentena obligatoria para evitar la propagación del COVID-19, luego agregó: “Está todo cerrado, el gimnasio Elías David y el estadio Agustín Giuliani, hasta próximo aviso. El canchero, que vive ahí, corta el césped de la cancha tomando las medidas preventivas correspondientes al caso pero no se desarrolla ningún tipo de actividad”.



- ¿Cómo organizaron el trabajo para el plantel principal de fútbol liguista?



- El profe (Emiliano Fernández) les dio a los muchachos unos ejercicios para poder hacer en sus casas, están muy limitados. Estuve charlando con Hugo Togni (DT) y me comentaba que estaban complicados porque ninguno puede salir a ningún lado, están trabajando de manera individual, con trabajos de pesa y algo de físico. Estimo que una vez que pase esto y se fije una fecha de reanudación se va a tener que hacer una mini-pretemporada. Infantiles e inferiores también tienen una rutina pero se hace muy difícil, todo es muy complejo.



- En la parte económica, ¿cómo están con el plantel?



- A los jugadores de Primera se les pagó el partido de la primera fecha ante Bochófilo Bochazo (ganó Quilmes 2-0), esa misma semana pagamos el mes de febrero, pagamos a mes vencido, se les pagó el porcentaje de enero con lo de la pretemporada. A los profesores, el cuerpo técnico completo, divisiones Inferiores e Infantiles, luego se decretó la cuarentena.



- Así y todo el golpe económico que genera todo esto tendrá sus repercusiones.



- Lógicamente que tendremos que empezar de cero, la parte económica va a estar muy difícil para todos los clubes pero somos optimistas que vamos a ir arrancado. Habíamos empezado bien con la parte económica, con un presupuesto que veníamos cumpliendo al pie de la letra, esperemos que todo esto pase rápido.



- ¿Han recibido alguna información de la parte política? ¿Habrá alguna ayuda económica para los clubes?



- Creemos que desde la Provincia o Nación pueda darse una ayuda a todos los clubes. Gracias a dios Quilmes tiene todos los papeles al día con la personería jurídica como corresponde, en ese sentido estamos tranquilos. Si viene algún subsidio Nacional, Provincial o Local, ayudará para salir de este mal trance que todo esto va a impactar en la economía de todos los clubes.



- Tuvieron que frenar las obras en el predio de barrio Mora.



- Sí, en barrio Mora, en el predio Ruso Frenquelli, estábamos haciendo las instalaciones. Hicimos los cimientos para el SUM, ya teníamos todos los materiales y se decretó la cuarentena, tuvimos que frenar todo. Cuando se levante todo vamos a poder seguir con la obra, vamos a hacer el salón para guardar los materiales y tenemos pensado poder hacer la copa de leche o merendero para que todos los deportistas de Inferiores, Infantiles y para los mismos chicos del Plan Mora que quieran acercarse, puedan recibir dicha colación.



- ¿Qué piensa que puede suceder con los torneos liguistas?



- Los torneos se debatirá en su momento, hasta ahora son todos dichos y comentarios, oficialmente no hay nada. Veremos cuando se levante la cuarentena y vuelvan las sesiones en la liga y se pueda debatir sobre el futuro de nuestro fútbol. Nosotros seguimos trabajando virtualmente, con video llamadas, teleconferencias entre la CD, para cuando se levante todo esto ponernos a trabajar de manera inmediata para levantar el club y atender todo lo que quedó pendiente.



- Al igual que el resto de los clubes de la ciudad, se suman de manera solidaria con las instalaciones con las que cuentan…



- Sí, sin dudas. El lunes recibí un llamado de gente de la Municipalidad de Rafaela, nos pusimos a su plena disposición para lo que necesiten, el club está a disposición del municipio. Hablamos con Ignacio Podio (al frente de la subsecretaría de deportes), recibimos la visita de Alejandro Burgos que está al frente de la Coordinación de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Nosotros tenemos 40 dormis en el estadio Agustín Giuliani, lo estuvieron viendo, vieron las instalaciones, los vestuarios, las duchas, si la comunidad llega a necesitarlo, esperemos que no, el club está a disposición.