Novedades en el voley local

El arranque de 2020 produjo noticias salientes en el ámbito del voley de la Asociación Rafaelina. Puntualmente en cuanto al cambio de clubes por parte de entrenadores en nuestra ciudad. El Club Almagro contará en esta temporada con una importante estructura para seguir apostando al crecimiento de esta disciplina.

El ambicioso proyecto de la entidad de calle Garibaldi, a partir de una infraestructura que brinda muchas comodidades con dos canchas permanentes para la práctica (pudiendo sumar otras dos en días de torneos), sedujo a quienes venían trabajando en Atlético de Rafaela. Por ello, se mudarán a trabajar de Alberdi a barrio Central Córdoba, Marina Francesconi, Patricia Sarponti y Lucas Durán.

En el caso de Francesconi, que llevaba 19 años trabajando en Atlético, se abocará a la conducción de las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18; mientras que Pablo Colsani continuará una nueva temporada en Almagro para estar a cargo también del Sub 18 y con la Primera División. Por su parte, Patricia Sarponti y Lucas Durán van a trabajar en Mini, mientras que Durán además será preparador físico de las categorías competitivas. Asimismo, el grupo de trabajo se completará con el sicólogo Marcelo Galeano.

El comienzo de las prácticas está previsto para el 3 de febrero. Además, en Almagro también tiene su espacio el Maxi Voley, en la cual se desempeñan como entrenadores Mario Schuster y Sergio Margaría para la parte competitiva, y Rosana Morel en la recreativa.



JESICA RIVERO EN ATLETICO

Por lo apuntado anteriormente, el voley de Atlético debió reorganizarse e iniciar un nuevo proceso. En tal sentido fue contratada como entrenadora Jesica Rivero, quien ha trabajado varios años en Unión de Sunchales y en distintas oportunidades formó parte del cuerpo de entrenadores en seleccionados de la Asociación Rafaelina.

El comienzo de las prácticas está previsto para el 10 de febrero. (Fuente: Revista Todo a Pulmón Rafaela).