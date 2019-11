Sigue firme Deportes 11 de noviembre de 2019 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

San Martín de Tucumán confirmó ayer su gran momento de forma al superar a Gimnasia de Jujuy por 2-0 como local y reafirmar su liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional, mientras Atlanta desperdició la chance de agrandar aún más su ventaja como líder de la Zona A al igualar 1-1 frente a Barracas Central, en la continuidad de la duodécima fecha.

El equipo de Favio Orsi se impuso con tantos de Luciano Pons y Emiliano Amor, en los últimos quince minutos de juego, ante un rival que plantó cara y sufrió la expulsión de Diego Giménez en el cierre del encuentro.

El "Ciruja" tucumano, que viene de descender de la Superliga, mantuvo los cuatro puntos de ventaja sobre Sarmiento de Junín, que había superado a Quilmes el viernes.



Otros resultados: Zona A: Brown (PM) 2 vs Belgrano 1, Independiente Rivadavia 2 vs Dep. Morón 1. Zona B: Brown (A) 1 vs Gimnasia Mendoza 1.



Juegan hoy: Zona B: 15:30 hs Dep. Riestra vs Def de Belgrano, 18:15 hs (tv) Chacarita vs Tigre.