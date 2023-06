Rafaela encenderá la luz verde para recibir a la "Carrera de los Millones"

Por Víctor Hugo Fux



Rafaela respira desde hace varios días el clima del Turismo Carretera, porque es habitual que eso ocurra en cada presentación de la categoría en un escenario que se destaca, entre varios motivos, por su excepcional convocatoria.

No se trata de una definición caprichosa, porque así lo indican los antecedentes, que le permitieron encumbrarse al autódromo local como uno de los que genera mayor taquilla en el calendario del TC.

Tampoco es casualidad que la fecha que se disputa en el veloz circuito rafaelino es una de las especiales, como lo refleja su denominación, porque una vez más Rafaela servirá de marco a la "Carrera de los Millones".

El hecho que se entregue al ganador una recompensa de cuatro millones también revela la trascendencia que alcanza esta competencia y la motivación lógica que representa para los protagonistas, que sueñan con quedarse con ese premio.

Esta séptima fecha de la Etapa Regular, se desarrollará bajo la denominación de "Gran Premio Banco de Santa Fe" y tendrá su anticipo hoy, cuando se lleven a cabo las primeras instancias: entrenamientos, clasificaciones y en el caso del TC Pista sus respectivas series.

Otro tema que no puede soslayarse, en la previa, es el relacionado con el clima, que en las últimas horas tuvo un cambio significativo, respondiendo claramente a los pronósticos.

El descenso de la temperatura fue a puro vértigo, como el que se observará a lo largo de un evento que en esta primera jornada empezará a marcar algún tipo de tendencia, de cara a las series que se realizarán mañana como prólogo a la gran final de una categoría que en nuestro "Templo de la Velocidad" deja abierto un gran interrogante sobre los nombres del ganador... y hasta de la marca.

No es prudente gastar a cuenta, pero sí cualquiera podrá asegurar, sin temor a equivocarse, que el espectáculo, con medio centenar de autos en pista, ya está garantizado. La ventanilla de apuestas está habilitada. O si se prefiere, la ruleta ya empieza a girar, por ahora, sin favoritos a la vista.