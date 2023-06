Exitosa jornada de Ciclismo en los Barrios

"Ciclismo en los barrios" es uno de los programas más tradicionales que impulsa el municipio local a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación. La idea del programa no es sólo fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad sustentable, sino también propiciar y hacer que se conozca el deporte.

Al respecto, este sábado se llevó adelante una nueva jornada, destinada para niños y niñas de 5 a 12 años. Dicho programa, que cuenta con la colaboración del Club Ciclista de nuestra ciudad, tuvo como punto de encuentro y de partida, avenida Providenti, entre Gobernador Crespo y Montes de Oca. El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio mostró su satisfacción con la concurrencia en el barrio Belgrano, en avenida Providenti donde "tuvimos una gran cantidad de chicos y chicas. Fueron más de 100 participantes. Este es un programa histórico de la Subsecretaría de Deportes, que se lo trabaja en conjunto con el Club Ciclista, quien nos viene a fiscalizar y nos ayuda con lo que es la organización y la logística".

Candelaria, mamá de una niña que participó en la competencia, dijo: “Mi hija se llama Emilce, tiene siete años, y la verdad que le encantó la propuesta de venir a andar en bici. Me parece precioso este tipo de programas que motivan a los más chicos a hacer deporte. Me parece genial que haya tantas actividades gratuitas para todos, organizadas desde el Municipio. Así que vinimos a disfrutar en familia. Me encanta”.



LOS RESULTADOS

Categoría 2011 - 2012:1) Luciano Capella, 2) Mateo Fernández, 3) Paula Milanesio, 4) Stéfano Fernando y 5) Joaquín Sánchez.

Categoría 2013 - 2014:1) Mirko Bedini, 2) Amparo Rubino, 3) Benjamín Moyano, 4) Pilar Racca y 5) Delfina Pozza.

Categoría 2015 - 2016: 1) Lucas Neiff, 2) Theo Werro, 3) Fiorela Imoberdorf, 4) Andrés Toloza y 5) Thiago Castañeda.

Categoría 2017 - 2018: 1) Bautista Rodriguez, 2) Maitena Barrozo, 3) Isabella Appas, 4) Juana Michlig, 5) Lorenzo Borgogno.

Categoría 2019 - 2020:1) Bautista Rinaudo, 2) Isabella Acosta, 3) Benicio Imoberdorf, 4) Pía Zegaib y 5) Giovani Menatti.

Ganador de la Bici: Benicio Falcón - Categoría 2015.