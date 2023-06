Un ‘tibio’ Atlético de Rafaela fue goleado 3-0 por Chacarita en el cierre de la primera rueda

Todo lo bueno que supo construir se le está yendo por la borda. El momento de Atlético de Rafaela es preocupante en la Primera Nacional 2023. Y ayer tenía una difícil salida ante uno de los protagonistas de la zona B, oportunidad para ponerse de pie, o demostrar una ‘recomposición’.

Pero nada salió como lo había planeado el entrenador Ezequiel Medrán.

La Crema cayó 3 a 0 ante Chacarita Juniors por la fecha 17 y si bien el cierre de la primera rueda lo tendrá en los puestos de reducido, sus últimas presentaciones están muy lejos de su mejor versión.

El resultado final queda amplio. El Funebrero fue efectivo, supo aprovechar las situaciones que generó y tuvo un tibio Atlético que, si bien insinuó algo diferente en los primeros minutos del complemento y gracias a una gran intervención del arquero Correa no lo empató, de contra le sepultaron todas las ilusiones que se podrían haber generado.

En el primer tiempo Atlético no pateó al arco. A los 26 una media vuelta de Giménez que Marcos Peano, muy atento, desvió de buena manera al córner.

Apenas tres minutos después, Juan Cruz González se proyectó, hubo traslado y espacios, tocó con Luciano Giménez que salió del área para asistir de gran manera a Rodríguez, que definió para el 1 a 0.

A los 40 el local iba a tener una más tras una fallida salida de Soloa, que no la quiso rifar y a pura presión Chaca ganó la pelota y Matías Rodríguez definió apenas desviado del ángulo izquierdo.

En el inicio del complemento la ‘Crema’ insinuó una mejoría. Merodeó el arco rival y generó algo de peligro.

Primero, una falta sobre Laméndola al borde del área que el juez José Carreras no sancionó. Luego, a los 17, un saque largo de Peano que el fondo de Chacarita se durmió y Bieler aprovechó para asistir a Ignacio Lago; éste controló, enganchó para hacer pasar de largo a Torres, y definió para colgarla del ángulo pero apareció la figura de Correa para evitar lo que hubiera sido el empate.

De contra, los dirigidos por Aníbal Biggieri ampliaron diferencias y ya en tiempo de adición lo terminarían de liquidar.

A los 33, una buena jugada de Blanco que asistió a Giménez, quien le sacó la vista a la pelota y definió de mala manera. Un minuto después llegaría el 2-1. Pugliese ganó en el medio, asistió a Blanco, que metió un preciso remate al palo de Peano.

A los 46 el árbitro vio falta de Tellechea dentro del área y penal para el Funebrero, que por intermedio de Luciano Giménez marcó el 3 a 0 final.

Atlético cerró una primera rueda con resultados negativos y con un borrador lleno de anotaciones para trabajar y mejorar de cara a la segunda parte del torneo. De los últimos 15 puntos que hubo en juego sumó 4, muy poco para un equipo que pretende ser protagonista.



FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL ENCUENTRO:



CHACARITA JUNIORS: 1-Cristian Correa, 4-Juan Cruz González, 2-Andrés Zanini, 6-Nicolás Torres y 3-Franco Quiróz; 8-Álvaro Cuello y 5-Luciano Perdomo; 11-Gianluca Pugliese, 10-Ricardo Blanco y 7-Matías Rodríguez; 9- Luciano Giménez. Suplentes: 12-Federico Losas, 13-Enzo Lattieri, 18-Nicolás Chaves, 17-Enzo Hoyos, 15-Nicolás Gómez, 19-Elías Alderete y 20-Federico Rasic. DT: Aníbal Biggieri.



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Federico Torres, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Gastón Tellechea y 3-Gabriel Risso Patrón; 7-Ayrton Portillo, 8-Matías Fissore, 5-Facundo Soloa y 11-Nicolás Delgadillo; 10-Ignacio Lago y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Agustín Bravo, 14-Matías Olguín, 17-Luciano Biolatto y 20-Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el primer tiempo: 29m Matías Rodríguez (CH).

Goles en el segundo tiempo: 34m Ricardo Blanco (CH) y 47m de penal Luciano Giménez (CH).



Cambios ST: 00m 19-Nicolás Laméndola x Portillo (AR), 14m 16-Alex Luna x Soloa (AR), 26m 18-Gino Albertengo x Lago (AR), 27m 15-Nicolás Gómez x Rodríguez (CH), 38m 15-Matías Valdivia x Fissore (AR), 43m 16-Kevin Fernández x Pugliese y 14-Tobías Fernández x González (CH),



Amarillas: Ricardo Blanco, Andrés Zanini, Juan Cruz González (CH); Ayrton Portillo, Federico Torres, Nicolás Laméndola (AR)



Estadio: Chacarita Juniors (Villa Maipú)

Árbitro: José Carreras.

Asistentes: Lucas Pardo y Eric Grunman.

Cuarto árbitro: Ignacio Luani.