Arbitro salteño para el "9" en Formosa

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles las designaciones arbitrales para la cuarta fecha del torneo Federal A. El encuentro que disputarán en Formosa, el sábado a las 16.45, San Martín y 9 de Julio por la Zona 4, será dirigido por Gustavo Benitez, de Salta, secundado por Andrés Franco (Corrientes) y Luciano Díaz (Salta), mientras que el cuarto árbitro será Mariano Agli (Oberá).

El equipo rafaelino continuó este miércoles con su preparación para un partido importante porque su rival tiene solo un punto, y en caso de poder ganarle podría superarlo. Es cierto que se trata de los primeros encuentros y el León está en un proceso de formación sobre la marcha con 14 incorporaciones, pero en la medida que pueda ir sumando puntos para ganar en confianza sería importante.

Los demás partidos de la zona serán también el sábado: a las 16.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sol de América de Formosa (Nelson Bejas), y Crucero del Norte de Misiones vs. Boca Unidos de Corrientes (Jonathan Correa). A las 20.30 Sarmiento de Resistencia vs. Central Norte de Salta (José Díaz). Libre: Juventud Antoniana.



UNIÓN EL SÁBADO EN ENTRE RÍOS

La Zona 3 también jugará íntegramente el sábado y Unión de Sunchales visitará Concepción del Uruguay para enfrentar a Gimnasia y Esgrima. El encuentro comenzará a las 16.30 con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers, en tanto que los asistentes serán Luis Ortiz y Williams Abdala (ambos de Santiago del Estero, al igual que el cuarto árbitro Néstor Cáceres).

Los otros cotejos serán: a las 16 Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Cristian Rubiano; a las 18.30 Sp. Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo, Enzo Silvestre y a las 20 El Linqueño vs. DEPRO, Matías Billone.