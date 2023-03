En el Senado, Brilloni pidió por la ley de emergencia en seguridad

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni mantuvo un encuentro el pasado miércoles con senadores provinciales, donde planteó la necesidad de renovar la ley de Emergencia en seguridad y penitenciaria con el objetivo de ampliar los recursos y herramientas para combatir el delito y el narcotráfico en el territorio santafesino.

En la oportunidad, Brilloni expresó que “los ejes del plan de seguridad que vinimos a exponer tienen que ver con reforzar y potenciar el trabajo de inteligencia criminal y el análisis de información, para que sepamos en cuanto a los alertas, las amenazas e hipotéticos escenarios de conflicto; y para asesorar en el proceso de toma de decisiones a los distintos niveles, tanto de gobierno como de las fuerzas policiales y del Servicio Penitenciario”.

“Otro de los ejes pasa por la investigación judicial: queremos a los delincuentes presos, por lo cual, tenemos que estar a disposición de los jueces y de los fiscales que ordenan distintas providencias investigativas. Para ello necesitamos recursos logísticos, informáticos, humanos, capacitación y entrenamiento”, añadió el funcionario.

El ministro destacó la importancia del “despliegue preventivo, que no solamente tiene que tener flexibilidad y movilidad con autos, camionetas o motos sino, también, con reentrenar y capacitar al personal policial, que va a estar dentro de esos patrulleros para que ese despliegue preventivo sea contundente y podamos evitar que los delitos se produzcan".

Asimismo, Brilloni señaló que “la Policía de la provincia y el Servicio Penitenciario serán los pilares fundamentales de esta gestión. Confío mucho en ambas instituciones que me han demostrado responsabilidad, dedicación y vocación de servicio, para llevar adelante lo que la gente espera de nosotros, que es tranquilidad y seguridad. Vamos a trabajar codo a codo con los jueces, fiscales y con toda la gestión política", aseguró.

Del encuentro participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas; y los senadores Eduardo Rosconi, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, José Baucero, Rubén Pirola, Armando Traferri, Miguel Rabbia, Leonardo Diana, Orfilio Marcón, Felipe Michlig, Lisandro Enrico, Hugo Rasetto, Rodrigo Borla y Germán Giacomino.

Tras la reunión, Enrico anticipó el respaldo de la oposición pero pidió modificar el proyecto. "Los radicales queremos incorporarle al mensaje del Poder Ejecutivo otros puntos, sobre todo en materia penitenciaria", expresó el legislador que además dijo que la ley debería tener un mayor plazo de vigencia y no terminar con el gobierno de Omar Perotti.