Se realizó un nuevo curso de RCP en el D.I.A.T.

En las instalaciones del D.I.A.T. (Dispositivo de Abordaje Territorial) se llevó a cabo un nuevo curso sobre RCP (reanimación cardiopulmonar). “Hace muchos años que el programa RCP está en marcha”, dijo Pablo Pettinati, instructor comunitario y paramédico.



Pettinati remarcó que, a través del programa municipal, “capacitamos todos los años a muchas personas y este año las formaciones fueron programadas de manera mensual en distintos puntos de la ciudad”. El instructor hizo un llamado hacia la población para que “esté atenta a la página web del Gobierno municipal porque es donde se van anunciando cada una de las capacitaciones”.



Con respecto a cuán importante es para nuestra comunidad formar parte de estos cursos de RCP, indicó que “las estadísticas nos dicen que 40 000 personas mueren al año por causas cardíacas. Cada 15 minutos muere una persona y, en la mayoría de los casos, fue porque la otra persona que estaba cerca suyo no supo qué hacer. Es por eso que tenemos que capacitarnos para ser los primeros en responder. Eso va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”.



Asistentes

Los asistentes al curso brindado en el D.I.A.T. dieron a conocer sus sensaciones. Lidia manifestó: “Vi la publicación de la página web de la Municipalidad y me interesó porque soy mamá y porque estoy a cargo de mucha gente ya que soy docente de inglés y en los Talleres Barriales. Entonces, es mucha la gente que pasa todos los días frente a mí y nunca se sabe en qué momento uno puede tener una urgencia o una emergencia. Gracias al curso se salvaron muchas dudas, se refrescaron algunos conocimientos y se nos brindó la oportunidad de practicar y ponernos a ritmo con lo que se tiene que hacer”.



En tanto, Mara expresó: ”La verdad es que hacía rato que quería hacer el curso. Me encantó. Yo soy mamá y nunca se sabe cuándo lo podés necesitar. Me pareció muy interesante y sería bueno que lo intensifiquen en las escuelas. Antes de venir, se lo comenté a mis hijas y me pidieron que, al llegar a casa, les cuente de qué se trata”.