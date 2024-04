Recova: se viene una reunión con el sector de Patrimonio

A principios de la semana, en horas de la mañana del pasado martes, se produjo un derrumbe en la estructura de la Recova Ripamonti, ubicada frente a la Plaza 25 de Mayo, en calle 9 de Julio y Belgrano. Según pudo saber este medio, se habría desprendido parte del techo de lo que antiguamente fue conocido como el emblemático Almacén Ripamonti.

Pasadas las 10 de la mañana, agentes de seguridad vial del Municipio cortaron el tránsito en la intersección de calles Belgrano y 9 de Julio para permitir que personal municipal, con la colaboración de Bomberos de la ciudad y la policía puedan trabajar retirando los escombros del lugar.

La subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio, María Emilia Vidal, brindó declaraciones respecto al lamentable incidente, explicando las posibles causas y las medidas que se están implementando para mitigar los riesgos y salvaguardar la seguridad de la comunidad.

"Consideramos que los años de antigüedad de la construcción y su estructura de madera, sumado a la exposición a la intemperie, han contribuido al deterioro progresivo. Esto ha culminado en el colapso del techo, desencadenando el derrumbe de las paredes", expresó Vidal. Ante la emergencia, la prioridad ha sido garantizar la seguridad de los transeúntes y residentes de la zona. "La primera medida que se tomó fue llamar a los Bomberos para verificar que no hubiera ninguna persona atrapada bajo los escombros. Como segunda medida, estamos abordando el riesgo de derrumbe en la medianera del vecino más próximo", afirmó la funcionaria.

En cuanto a las acciones a futuro, Vidal aseguró que se están implementando labores para estabilizar la estructura restante y prevenir futuros incidentes. "Avanzamos progresivamente para asegurar que la parte de la construcción que aún permanece en pie no represente riesgos adicionales. Los equipos municipales, liderados por el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio, junto con el apoyo de los Bomberos, están trabajando incansablemente en esta tarea". Además, se está llevando a cabo un minucioso análisis de los planos de los sótanos y túneles de la obra, con el objetivo de identificar posibles puntos críticos y mitigar cualquier riesgo potencial a largo plazo.

En conversación con LA OPINIÓN, la Subsecretaria actualizó sobre el proyecto provincial que tenía como objetivo restaurar la Recova e informó que el mismo "no prosperó ". En esa línea, Vidal declaró que "nosotros presentamos para reactivar un Plan Incluir, se llama, de distintas líneas de iluminación LED, bueno, entre otros expedientes, había uno iniciado para pedido de financiamiento para las tareas en la Recova. Entonces, nosotros lo que hicimos fue volver a tomar ese pedido y presentarlo en provincia".

Profundizando más en el tema, la subsecretaría informó que actualmente "todavía no tenemos respuesta (de Provincia) como algunos otros, pero estamos en contacto con ellos para ver si sale algún fondo que no es para un proyecto completo, pero al menos para empezar con las tareas de seguridad, liberar la vereda, es lo que teníamos pensado antes de que ocurra este derrumbe". Finalmente, la funcionaria adelantó que el próximo lunes está prevista una reunión de emergencia con el sector de Patrimonio, con el fin de obtener una segunda mirada al momento de realizar las tareas de limpieza, para tener en cuenta "su mirada de distintos puntos de vista, o sea, de qué conservar, qué no. "El día del derrumbe hubo una visita desde afuera, solo para evaluar, y bueno, ahora nos vamos a poner a trabajar juntos y por eso convocamos una reunión con urgencia, porque en las tareas de limpieza también vamos a hacer un registro fotográfico, evaluar qué elementos conservar, o sea, a pesar del derrumbe y hay elementos que no se puedan recuperar completos, pero al menos algunos elementos", finalizó la subsecretaria.



PATRIMONIO HISTÓRICO

La Recova Ripamonti tiene un significado muy importante para la localidad, ya que constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos que sobreviven desde los momentos fundacionales de Rafaela. En el año 1888, Don Faustino Ripamonti, instaló su negocio frente la plaza principal de Rafaela y construyó su vivienda familiar a lado del negocio inicial. Su crecimiento se dio de una manera simbiótica con el progreso de la localidad. Los Almacenes Ripamonti hicieron historia en la vida económica de la provincia de Santa Fe. En el año 1970 el comercio cierra sus puertas, y se procede a fracción y ventas de los terrenos entre los acreedores y los herederos. Desde el punto de vista estético y formal, el edificio, antes de su fallida intervención privada, guardaba un armonioso equilibrio, tanto en el sector destinado al uso comercial, como las dependencias privadas pertenecientes a la familia Ripamonti. Hoy sólo queda en pie parte de la Residencia y el sector de La Recova, el resto del complejo fue modificado.