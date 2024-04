El municipio trabaja solo con el 65% de sus unidades disponibles

Luego de cuatro meses de auditoría exhaustiva, el Gobierno municipal pone a disposición información sobre el estado del equipamiento de algunas de las áreas más importantes para el continuo mantenimiento de la ciudad de Rafaela. Durante esos 120 días de análisis, la actual gestión se encontró con resultados alarmantes que deberá afrontar rápidamente pensando en el bienestar de la ciudadanía.

En carácter particular, la auditoría se realizó en los espacios que responden a la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente que encabeza Nicolás Asensio. En ese sentido, del total auditado se encontraron con un 35% de los equipos necesarios fuera de servicio. Además, hay un 65% de equipos en funcionamiento pero un 20% de ellos se encuentran en muy malas condiciones y requieren de reparación constante.

El área de Higiene Urbana, que aplica a la recolección de residuos, riego y barrido de los espacios, cuenta con 49 dispositivos de los cuales nueve de ellos están fuera de servicio. Algunos requieren de una reparación urgente para su normal funcionamiento y otros, como el caso de un tractor, se encuentra siendo utilizado en otro espacio.

El Complejo Ambiental, por su parte, cuenta con 34 unidades para acción. Sin embargo, del total, 27 de esos vehículos se encuentran sin uso y en algunos casos, lo que funciona necesita de reparación constante. Además, desde aquí se prestó un tractor a otro sector.

Espacios Verdes se divide en Desmalezado, Acarreo y Extracciones y Livianos. En total, se disponen de 117 dispositivos de trabajo donde solo el 70% se encuentra funcionando.

La auditoría también arrojó sus resultados dentro del área de Logística y Reparaciones, donde se cuenta con un total de 6 instrumentos, de los cuales sólo funciona una grúa hidráulica. También en el Aeródromo hay un autobomba y un Jeep con requerimiento de reparación constante.

Finalmente, el estudio arrojó que de las 25 unidades del transporte público, solo 18 se encuentran en servicio, mientras que otras 4 son utilizadas en caso de refuerzo o reposición por mantenimiento de las otras.

En medio de las dificultades económicas existentes, el municipio trabaja en la búsqueda de opciones para hacerle frente a las diferentes áreas, siempre dejando por delante el compromiso con la comunidad rafaelina.



SE VIENE EL AUMENTO

DE LA TASA MUNICIPAL

Cabe recordar que a partir del próximo miércoles 1 de mayo entrará en vigencia el incremento del 95% de la Tasa Municipal, de acuerdo a la determinación que tomó el Departamento Ejecutivo Municipal, quién no tuvo mayores complicaciones para aplicar desde el próximo mes un incremento del 95% en la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que pasará de 22,59 pesos a 44,05. El ajuste impactará de lleno en todo el abanico de tributos e incluso en el precio que se paga por dejar el auto en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). En este sentido, el oficialismo frenó, votando en contra, el intento y el proyecto impulsado por la oposición para que el aumento de la Tasa Municipal sea aplicado en forma bimestral y por un período no menor a seis meses.