Clásico igualado en Floresta

Nueva Chicago se repuso de un mal primer tiempo y rescató un empate 1-1 en el clásico ante All Boys, que se disputó este sábado bajo un fervoroso clima en el estadio Islas Malvinas de Floresta por la fecha inaugural de la Primera Nacional. El "Albo" consiguió la ventaja parcial durante el primer tiempo en su mejor momento en el partido cuando Joaquín Ibáñez (39m.) se anticipó a su marcador Gustavo Mendoza con una diagonal dentro del área, de izquierda al centro, para facturar una maniobra gestada por el costado opuesto.

Chicago, superado en el inicio del juego, creció en el complemento, se acercó con peligro al arco de Lisandro Mitre y llegó a la igualdad a 32 minutos con un penal anotado por Aaron Spetale, tras una grosera mano del central Gabriel Pusula.

Con un tiempo para cada uno, el "superclásico del ascenso" no tuvo dueño pero sí una sensación de justicia por un juego que combinó intensidad, imprecisión, emociones y errores.

Por otro lado, Patronato de Paraná se resignó al empate sin goles de local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el partido que marcó su regreso a la categoría tras militar siete años en la máxima división.

El vigente campeón de la Copa Argentina, que este año también afrontará una histórica participación en la Copa Libertadores, llegaba de un triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta en el encuentro que inició la defensa del título en la competencia más federal de la AFA.

En los otros dos juegos de ayer: Alvarado 0 - San Martín San Juan 0, Def. de Belgrano 1- Temperley 1.



JUEGAN HOY: 17hs Gimnasia Mza vs Def. Unidos, 17hs (TyC Sports) Alte. Brown vs San Telmo, 18hs Guemes SdE vs Agropecuario.