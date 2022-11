Alfaro tras la eliminación de Ecuador: "Tengo que analizar si sigo dirigiendo"

Una decisión impensada después de la derrota. Es que Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Ecuador, sorprendió en conferencia de prensa y puso en duda su continuidad en el cargo y hasta su carrera como director técnico después de la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, 2 a 1 a manos de Senegal.

El rafaelino admitió que, por "cuestiones personales", no conoce cuál será su futuro. "Necesito tiempo para saber qué voy a hacer", explicó Alfaro sobre el final de la conferencia de prensa que brindó luego de la eliminación de Ecuador tras perder en el estadio Internacional Khalifa.

"No es momento para analizar. Con la Federación (de Ecuador) quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo. Yo siento que tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera y si sigo dirigiendo o no", aseguró el ex Boca y Arsenal entre otros.

"Algún día iba a llegar este momento pero lo más prudente no es pronunciarme ahora porque estoy embargado por el dolor de la eliminación", agregó Alfaro. En ese sentido, el hombre de 60 años advirtió que la decisión no está vinculada al resultado deportivo ya que son "cuestiones personales" que analiza "hace un tiempo".

"Estas cosas las venía madurando hace tiempo y ahora las analizaré con mi familia. Es una cuestión personal que quiero pensar y analizar muy bien", informó el entrenador argentino.

"La eliminación es un golpe duro. En el primer tiempo no fuimos Ecuador. Quedamos afuera por detalles. Yo creo que en el primer tiempo nos costó más que nada manejar la pelota porque caímos en la presión de Senegal. Entonces, nos obligaban a dividir. De esa manera, corríamos detrás de la pelota y con la velocidad que tenían nos complicaban con pelotas profundas. Más allá que el momento en el que habíamos controlado el partido viene esa jugada que deriva en el penal porque ya el partido se había planchado en ese aspecto", se lamentó el entrenador.

"Yo se los dije en el entretiempo (a los jugadores), que si queríamos empatar y quedarnos en el Mundial, teníamos que jugar al fútbol y comprometernos con el juego. Eso fue lo que hicieron los futbolistas en el segundo tiempo y les permitió empatar, manejar la pelota y jugar en campo de Senegal. Pero lamentablemente por esos detalles vino el gol de Senegal".

Alfaro asumió en Ecuador a fines de agosto de 2020 y durante su ciclo consiguió llegar a los cuartos de final de la Copa América 2021 y clasificó al Mundial de Qatar 2022 en un meritorio tercer puesto de las Eliminatorias sudamericanas por debajo de Brasil y Argentina.



ECUADOR NO PUDO CON SENEGAL

El seleccionado de Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, perdió ayer por 2-1 ante Senegal por la tercera y última fecha del Grupo A, y se quedó afuera de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El delantero Ismaila Sarr, de penal, abrió el marcador para el conjunto africano a los 43 minutos del primer tiempo, Moisés Caicedo lo igualó a los 22′ de la segunda parte y con el empate clasificaba a Ecuador pero Kalidou Koulibaly, a los 25′ volvió desnivelar el marcador a favor de Senegal, que se quedó con el segundo puesto de la zona A, por debajo de Países Bajos. El partido se jugó en el estadio Internacional Khalifa, con el arbitraje del francés Clement Turpin y la presencia de 44.569 espectadores.