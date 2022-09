Unión goleó a Talleres

Anoche, Unión de Sunchales goleó 5-0 a Talleres de María Juana en el inicio de la fecha 14 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Los goles para la victoria del Bicho Verde fueron anotados por Alejandro Siben (18m PT), Santino Gaido (42m PT, 45m PT de penal y 5m ST) y Santino Barraza (40m ST).

En reserva el juego terminó 4-3 para Talleres.



HOY: 21.30hs Dep. Aldao vs Atlético de Rafaela (Darío Suárez), 9 de Julio vs Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), Dep. Tacural vs Argentino de Vila (Ariel Gorlino).



Domingo: 15.30hs Sportivo Norte vs Bochazo, Dep. Ramona vs Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Atlético María Juana vs Dep. Libertad, Brown San Vicente vs Florida de Clucellas.



LAS POSICIONES. Ben Hur 35, puntos; 9 de Julio 30; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Atlético de Rafaela 21 (*); Brown San Vicente 20; Dep. Ramona 20; Dep. Tacural 18; Dep. Libertad 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 16; Unión (*) 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



(*) Unión y Atlético tienen un encuentro pendiente.