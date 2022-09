Lo que viene en Liga Rafaelina

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina se reunió el lunes y determinó los adelantos que tendrá la 14ª fecha del torneo Clausura.

Los mismos serán: Unión vs. Talleres jueves 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; Dep. Tacural vs. Arg. Vila, Dep. Aldao vs. Atlético de Rafaela y 9 de Julio vs. Quilmes viernes 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera. Cabe recordar que el lunes se completó la 12ª jornada con el triunfo de 9 de Julio como visitante en Vila ante Argentino por 3 a 0, con goles de Gastón Monserrat (penal), Facundo Centurión y Wilson Ruiz Díaz (penal), con lo que el elenco de Marcelo Werlen sigue a 5 puntos del líder Ben Hur, que tiene 35 puntos contra 30 del León.