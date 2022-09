Domingo a pura Liga Rafaelina de Fútbol

Este domingo se vivirá una jornada a puro fútbol de Liga Rafaelina. Con la presentación del líder de la Primera A, Ben Hur recibiendo a Ferrocarril del Estado, con el Sportivo Norte de Carlos Trullet y Pachi Isaurralde buscando su primera alegría tras tres derrotas al hilo, y un Peñarol que también quiere reencontrarse con la victoria.

Por la Primera B, se completará la fecha 5 de la Reválida. Se jugará el desempate en el Femenino y las Semifinales del Senior.



PRIMERA A (Fecha 13)

Viernes. Florida de Clucellas 3 (26m PT Mauro Montenegro, 6m ST y 44m ST Giuliano Saccone) – Deportivo Tacural 2 (1m PT y 22m ST Matías Tejeda). Hoy. 11.30hs Bochazo vs Arg. Quilmes (Ariel Gorlino), 13.30hs Ben Hur vs Ferrocarril del Estado (Darío Suárez), Peñarol vs Atlético María Juana (Mauro Cardozo), Sportivo Norte vs Dep. Ramona (Rodrigo Pérez); 17.30hs Talleres de María Juana vs Brown de San Vicente (Terna Liga Dep. San Martín). Lunes 26/09: 21.30hs Argentino de Vila vs 9 de Julio.

Postergado con fecha a confirmar: Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales.



LAS POSICIONES. Ben Hur 32, puntos; 9 de Julio 27; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 21; Atlético de Rafaela 21; Dep. Tacural 18; Brown San Vicente 17; Dep. Ramona 17; Sportivo Norte 16; Dep. Aldao 16; Peñarol 15; Arg. de Vila 15; Dep. Libertad 14; Unión 13; Atlético María Juana 12; Florida de Clucellas 18; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.



PRIMERA B (Fecha 5)



ZONA NORTE



Viernes. San Isidro de Egusquiza 0 – Dep. Bella Italia 0. Hoy. 12.30hs Belgrano San Antonio vs Argentino de Humberto (Franco Ceballos); 15.30hs Moreno de Lehmann vs Independiente Ataliva (Leandro Aragno); 16.00hs Sp. Roca vs Independiente San Cristóbal (Fabio Rodríguez). Libre: Tiro Federal Moisés Ville.



LAS POSICIONES: Bella Italia 9, puntos; Ind. Ataliva 8; Moreno 7; Ind. San Cristóbal 5; Tiro Federal 4; Belgrano 3; Arg. Humberto 2; San Isidro 2; Sp. Roca 1.



ZONA SUR



Hoy. 15.30hs San Martín de Angélica vs Defensores de Frontera (José Domínguez), La Hidráulica vs Zenón Pereyra (Sebastián Garetto), Dep. Susana vs Dep. Josefina (Silvio Ruíz), Sp. Santa Clara vs Juventud Unida Villa San José (Guillermo Tartaglia); 16.00hs Atlético Esmeralda vs Libertad Estación Clucellas (Sergio Romero).



LAS POSICIONES: Santa Clara 9, puntos; Dep. Josefina 9; Def. de Frontera 7; Zenón Pereyra 7; La Hidráulica 6; Juventud Unida 6; Libertad EC 4; San Martín 4; Atl. Esmeralda 1; Dep. Susana 1



FEMENINO (Desempate Sub-13)

En cancha de Ferro Dho de San Cristóbal, a las 11hs, jugarán el desempate para definir el campeón del Clausura, Ferro Dho de San Cristóbal vs 9 de Julio.



SENIOR (Semifinales)

Este domingo se disputarán las Semifinales del fútbol Senior, Copa Centenario LRF, ambos juegos irán como preliminar de Reserva.

A las 10.30hs, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente; a las 13.00hs Atlético Esmeralda/Zenón Pereyra vs Argentino Quilmes.