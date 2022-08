“Vamos a sacar a Atlético adelante”

La derrota ante Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 1 pegó muy duro en Atlético de Rafaela. La Crema, que había encontrado cierta mejoría en el Monumental, sumó una nueva derrota que lo deja al borde del abismo. Y un porvenir complicadísimo.

Sólo dos puntos separan a la Crema del descenso. El clima se puso hostil, las respuestas futbolísticas siguen siendo pocas y la paciencia del mundo albiceleste se terminó.

Tras la derrota ante el Pincha de Caseros el DT Ezequiel Medrán decidió no hablar, en la previa tampoco lo había hecho, pero ayer, luego del entrenamiento habló con la prensa.



-¿Qué análisis hicieron del partido?

-Fue un partido trabado, parejo, sin grandes situaciones de gol. Ellos se encontraron con un gol de pelota parada, nosotros después lo pudimos igualar, tuvimos nuestro momento en el partido para encontrar ese segundo gol que nos diera la posibilidad de quedarnos con los tres puntos, no se dio, y una jugada desafortunada sobre el final del partido, que no la pudimos resolver, y se llevan una victoria que a mi entender fue demasiado premio. El resultado que le quedaba al partido era un empate. No se dio y ahora tenemos una semana larga para prepararnos de la mejor manera.

-Más allá del resultado, por lo demostrado ¿sentís que dieron un paso para atrás?…

-El PT nos costó entrar en partido. Sentimos que no estábamos cómodos, no lo pudimos disputar como lo veníamos haciendo en los partidos anteriores, con la intensidad, de pararnos en campo rival, fue un partido muy disputado, muy estratégico en cuanto a lo táctico. No fue nuestra mejor versión. Tenemos que tomar cartas en el asunto para ver como lo podemos mejorar, sobre todo que venimos teniendo buenas actuaciones de local.

-Y un clima tenso, con hechos de violencia que no suman…

-Angustiante. Cuando el sábado nos volvimos a juntar para entrenar nos manifestaron las situaciones que se presentaron, duele. Yo entiendo al hincha de Atlético, yo salí de la institución y se todo, hay que entender el momento. Sabemos que estamos pasando una situación incómoda pero tenemos que entender que quedan 8 finales, a ninguno se le está haciendo fácil, quedó demostrado una vez más con los resultados del fin de semana. Son 10 equipos que estamos en una zona compleja de la tabla, nos separan 6 punto. Tenemos que estar unidos en estas instancias finales y con la convicción que van a salir las cosas bien y vamos a sacar a Atlético de Rafaela adelante. Vamos a mantener la categoría.

-¿Cómo te sentís en lo personal? ¿Se te cruzó en algún momento la posibilidad de dar un paso al costado?

-Estoy bien, firme. Tengo unas ganas tremendas. Con la convicción que lo vamos a sacar adelante. Cuando suceden cosas como las del viernes a uno le duelen, es humano como el resto. Pero hay que levantarse y trabajar para revertir la situación.

El que esté mejor preparado en lo futbolístico y sobre todo en lo mental, va a ser el que va a tener la posibilidad de mantener la categoría.

Tuvimos una charla muy buena con el plantel, positiva, hablamos cosas importantes y quedó claro todo. Es momento de accionar.

-¿Cómo lo notaste a Bieler, luego de lo ocurrido el viernes por la noche?

-Es un profesional, un tipo con mucha experiencia. Dolido por la situación que estamos viviendo todos, la que le tocó vivir en lo personal pero es un jugador de mucho carácter, de mucha trayectoria y tenemos que tener la capacidad en estas situaciones que son adversas para unirnos más que nunca y estar bien juntos.